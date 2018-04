Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič pred štartom zadnje etape. Foto: EPA Dodaj v

Nov velik uspeh Rogliča - Romandijo končal v rumeni majici

Po Baskiji Zasavec najboljši še po Romandiji

29. april 2018 ob 14:57

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Primož Roglič je končni zmagovalec dirke po Romandiji. To je Rogličeva druga skupna zmaga v letošnji sezoni, pred tremi tedni je bil najboljši na dirki po Baskiji.

V zadnji etapi je v Ženevi slavil Nemec Pascal Ackermann, Roglič je prišel v cilj v glavnini. Svetovni podprvak v vožnji na čas se je na letošnji dirki po Romandiji v skupno vodstvo prebil po drugem dnevu. Prvi dan je bil na prologu tretji, naslednji dan v prvi etapi 13., v drugi etapi je prišel do 41. mesta, nato pa je nanizal dve drugi mesti, najprej v gorskem kronometru, zatem še v kraljevski etapi. Na končnem zmagovalnem odru je Roglič stal že lani, ko je bil tretji.

Roglič ima na dirkah svetovne serije zdaj dve skupni zmagi. Eno več od 28-letnega Zasavca ima Simon Špilak, ki je leta 2010 dobil dirko po Romandiji, v letih 2015 in 2017 je bil najboljši na dirki po Švici. Leta 2010, le nekaj tednov po Špilakovem uspehu na Romandiji, je Janez Brajkovič postal končni zmagovalec kriterija Dauphine. Vsi so zmagali na etapnih dirkah. Leta 2011 je Grega Bole zmagal na enodnevni veliki nagradi Ouest-France - Plouay. Špilak je sicer do končne zmage na dirki po Romandiji prišel naknadno po diskvalifikaciji Alejandra Valverdeja. Prekmurec je omenjeno dirko še trikrat končal na drugem mestu.

Sicer pa Roglič slavi svojo peto skupno zmago. Še kot član novomeške Adrie Mobil je v končnem seštevku zmagal na dirki po Sloveniji in po Azerbajdžanu, kot član nizozemske zasedbe pa na dirki po Algarveju (ta sicer ne sodi v svetovno serijo), letos pa še na dirki po Baskiji in zdaj Romandiji.

DIRKA PO ROMANDIJI, 5. etapa Mont-sur-Rolle - Ženeva, 181,8 km: 1. P. ACKERMANN NEM 4:09:51 2. M. MORKOV DAN isti 3. R. FERRARI ITA 4. T. DUPONT BEL 5. R. SELIG NEM čas ... . P. ROGLIČ SLO . S. ŠPILAK SLO . K. KOREN SLO Skupni vrstni red po 5. etapi: 1. P. ROGLIČ SLO 17:09:00 2. E. BERNAL KOL +0:08 3. R. PORTE AVS 0:35 4. J. FUGLSANG DAN 1:16 5. R. COSTA POR 1:23 6. S. KRUIJSWIJK NIZ 2:32 . S. ŠPILAK SLO . K. KOREN SLO

T. J.