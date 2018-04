Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Menjava na slovenski klopi ni prinesla želenega rezultata. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Nov zagon slovenskim nogometašem prinesel nazadovanje

Junija Slovenci s Črno goro

12. april 2018 ob 11:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca je po porazih na prijateljskih tekmah proti Avstriji (0:3) in Belorusiji (0:2) na lestvici Fife zdrsnila z 62. na 65. mesto.

Nič kaj spodbuden začetek novega selektorja Tomaža Kavčiča, ki ga nova preizkušnja čaka junija na prijateljski tekmi s Črno goro.

Večjih premikov marec kljub 133 tekmam ni prinesel. Še naprej kljub porazu in remiju premočno vodi Nemčija pred Brazilijo, na tretje mesto pa se je povzpela Belgija, ki je prehitela Portugalsko in Argentino. Na šesto mesto so napredovali Švicarji, na sedmo Francozi. Deseterico zaključujejo Španija, Čile in Poljska.

Največji premik pri vrhu so naredili Tunizijci, ki so se s 23. mesta zavihteli na 14. Med dvajseterico je znova prebil Urugvaj.

Naslednja lestvica bo objavljena 17. maja.

Lestvica Fife: 1. (1) NEMČIJA 1.533 2. (2) BRAZILIJA 1.384 3. (5) BELGIJA 1.346 4. (3) PORTUGALSKA 1.306 5. (4) ARGENTINA 1.254 6. (8) ŠVICA 1.179 7. (9) FRANCIJA 1.166 8. (6) ŠPANIJA 1.162 9. (10) ČILE 1.146 10. (6) POLJSKA 1.118 11. (11) PERU 1.106 12. (12) DANSKA 1.054 13. (16) ANGLIJA 1.040 14. (23) TUNIZIJA 1.012 15. (17) MEHIKA 1.008 16. (13) KOLUMBIJA 989 17. (22) URUGVAJ 976 18. (15) HRVAŠKA 975 19. (21) NIZOZEMSKA 969 20. (14) ITALIJA 947 21. (20) WALES 931 22. (18) ISLANDIJA 930 23. (19) ŠVEDSKA 889 24. (25) ZDA 880 25. (26) KOSTARIKA 858 26. (28) AVSTRIJA 841 27. (24) SEVERNA IRSKA 837 28. (27) SENEGAL 825 29. (29) SLOVAŠKA 786 30. (35) UKRAJINA 777 ... 65. (62) SLOVENIJA 495

