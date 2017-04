Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 17 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič je v izvrstni formi, kar je potrdil z dvema dobljenima etapama v Baskiji. Foto: EPA Dvoboj slovitih španskih kolesarjev je pripadel Alejandru Valverdeju. Foto: EPA VIDEO Izjava Primoža Rogliča po... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova izvrstna predstava Rogliča – Po Baskiji dobil še kronometer

Valverde zmagovalec dirke

8. april 2017 ob 17:25,

zadnji poseg: 8. april 2017 ob 20:08

Eibar - MMC RTV SLO/STA

Primož Roglič je izvrstno sklenil Dirko po Baskiji. Na 27,7 km dolgem kilometru v Eibarju je bil slovenski kolesar najmočnejši. Na dirki je slavil Španec Alejandro Valverde.

Roglič je dirko končal z dvema posamičnima zmagama, saj je bil najboljši tudi na četrti etapi. Specialist v vožnji na čas, kar je dokazal tudi lani na Giru, ko je dobil kronometer, je za devet sekund prehitel Valverdeja, 15 sekund pa je zaostal še en Španec Jon Izaguirre. Roglič je bil izvrsten v drugi polovici vožnje na čas, kjer je bila proga po Eibarju bolj ravninska, ko je tudi pridobil največjo prednost.

Nekdanji smučarski skakalec je zmagal 11. v profesionalni konkurenci. Najboljši je bil tretjič letos, po zmagi na kronometru lanske Dirke po Italiji pa je to tudi tretja zmaga v svetovni seriji. V skupnem seštevku Dirke po Baskiji, kjer je bil pred petkovo kraljevsko etapo drugi, je napredoval na peto mesto. Za Valverdejem je zaostal 59 sekund.

"To je bil zelo težak kronometer in vesel sem, da sem ga dobil. Premagal sem kandidate za skupno zmago, vse je šlo po mojih željah. Še drugič v tednu sem zmagal, zato sem zelo zadovoljen. Z današnjo zmago sem se tudi oddolžil ekipi, ki je garala zame. Današnja zmaga je nagrada za njih. Naslednji moj cilj je dirka po Romandiji," je za spletno stran svoje ekipe dejal Roglič.

V deseterici tudi Špilak

Na dirki se je izkazal tudi Simon Špilak, ki je kronometer, na katerem je bil tudi hitrejši v drugem delu preizkušnje, končal na 11. mestu. S tem si je drugo leto zapored na baskovski dirki zagotovil mesto v prvi deseterici. Lani je bil osmi, letos, ko je za zmagovalcem zaostal dve minuti in sekundo, pa je bil deseti. Matej Mohorič je bil na kronometru 35., Jani Brajkovič 55., Grega Bole pa 91. V skupnem seštevku je bil Brajkovič 56., Mohorič 87., Bole pa 120. Sta se pa Brajkovič in Bole z Bahrain Merido veselila zmage v ekipni konkurenci.

Valverde je dobil napet dvoboj za skupno zmago z rojakom Albertom Contadorjem, ki je dirko dobil že štirikrat. Prvič je slavil v Baskiji, sicer pa je tretjič letos premagal Contadorja. Boljši je bil že pred tednom dni Po Kataloniji in tudi na andaluzijski dirki. Contador je bil na kronometru večji del proge hitrejši, na polovici je imel tudi najboljši vmesni čas – Roglič je imel petega, za Contadorjem je zaostajal 33 sekund – , a je v zadnjem delu popustil, na koncu pa v skupnem seštevku za Valverdejem zaostal 17 sekund. Je pa zadržal štiri sekunde pred Izaguirrejem, ki je kronometer končal tik pred Contadorjem.

"To je dirka, ki sem si jo vedno želel zmagati, a se mi je izmikala, čeprav sem bil vedno zelo blizu uspeha. Tokrat pa se mi je vendarle izšlo. Zagotovo sem imel prednost, ker sem startal zadnji, ker se imel podatke, kako vozijo moji konkurenti. To mi je pomagalo nadzorovati položaj, v zadnjih kilometrih sem vložil vse moči in dosegel skupno zmago. Že velikokrat sem začetke sezone ocenil kot najboljše, a zdaj res ni dvoma. To je zagotovo najboljši začetek sezone v karieri," je povedal 36-letni Valverde.

Kronometer, Eibar - Eibar, 27,7 km: 1. P. ROGLIČ SLO 35:58 2. A. VALVERDE ŠPA +0:09 3. J. IZAGUIRRE ŠPA 0:15 4. A. CONTADOR ŠPA 0:23 5. D. DE LA CRUZ ŠPA 0:34 6. M. MATTHEWS AUS 0:41 7. V. KIRJIENKA BLR 0:52 8. D. ULISSI ITA isti čas 9. V. DE LA PARTE ŠPA 1:04 10. G. BENNETT NZL 1:23 11. S. ŠPILAK SLO isti čas ... 35. M. MOHORIČ SLO 2:08 55. J. BRAJKOVIČ SLO 2:41 91. G. BOLE SLO 3:57 Končni vrstni red: 1. A. VALVERDE ŠPA 20:41:25 2. A. CONTADOR ŠPA +0:17 3. J. IZAGUIRRE ŠPA 0:21 4. D. DE LA CRUZ ŠPA 0:44 5. P. ROGLIČ SLO 0:59 6. L. MEINTJES JAR 1:19 7. P. KONRAD AVT 1:40 8. S. HENAO KOL 1:51 9. R. URAN KOL 1:56 10. S. ŠPILAK SLO 2:01 ... 56. J. BRAJKOVIČ SLO 18:33 87. M. MOHORIČ SLO 36:51 120. G. BOLE SLO 46:53

T. J.