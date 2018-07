Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ryan Lochte 14 mesecev ne sme tekmovati. Foto: Reuters Dodaj v

Nova kazen za Ryana Lochteja

Kaznovan že po OI v Riu leta 2016

23. julij 2018 ob 21:15

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Ameriška protidopinška komisija (USADA) je plavalcu Ryanu Lochteju naložila 14-mesečno prepoved nastopanja zaradi kršenja pravil o dopingu in uporabe prepovedane intravenozne infuzije.

To je že druga kazen za Lochteja, pred slabima dvema letoma mu je ameriški olimpijski komite zaradi lažnega pričanja naložil desetmesečno kazen, ki jo je odslužil avgusta lani. Dobitnik 12 olimpijskih kolajn je prvi škandal zakuhal na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016, ko je medijem in nato policiji lagal, da so ga skupaj s sotekmovalci oropali. Lochte je bil vpleten v nočni incident z varnostniki na bencinski črpalki v razvpitem brazilskem mestu, nato pa si je izmislil zgodbo, da so ga skupaj z reprezentančnimi kolegi oropali. Podal je celo lažno prijavo na policijo, da je bil žrtev oboroženih roparjev.

Ameriški olimpijski komite je plavalca zaradi lažne prijave kaznoval z desetmesečno prepovedjo nastopov, štirimesečne suspenze pa so dobili trije preostali ameriški plavalci, ki so sodelovali pri škandalu, Gunnar Bentz, Jack Conger in James Feigen. Plavalci so si oboroženi rop na bencinski črpalki preprosto izmislili kot opravičilo za noč, preživeto v pijančevanju. Izmišljena zgodba o ropu po nočnem popivanju in veseljačenju je skorajda zanetila mednarodni spor med Brazilijo in ZDA.

33-letni Lochte, ki ima v svoji zbirki šest odličij najbolj žlahtnega leska z olimpijskih iger ter dvanajst s svetovnih prvenstev, se bo po novi kazni USADE na veliko plavalno sceno lahko vrnil šele julija prihodnje leto.

