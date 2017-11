Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Novo KBM Branik čaka v 3. krogu kvalifikacij za Ligo prvakinj favorizirana ekipa iz Rzeszowa. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Nova KBM sproščeno proti visokim Poljakinjam

Iza Mlakar: "Iztržiti vsaj kakšen niz"

6. november 2017 ob 18:08,

zadnji poseg: 6. november 2017 ob 18:15

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarice Nove KBM Branika se bodo v torek v 3. krogu kvalifikacij za Ligo prvakinj v mariborski Lukni pomerile s poljsko ekipo Developers SkyRes iz Rzeszowa.

Povratna tekma bo že v soboto na Poljskem. Slovenske prvakinje so se zanesljivo uvrstile v 3. krog kvalifikacij, potem ko so na povratni tekmi v Mariboru še drugič premagale Jedinstvo iz Brčkega s 3:0. Tokrat bo pred varovankami trenerja Sama Miklavca, ki so danes hkrati z načrti predstavile tudi nove, rožnate drese, precej višja ovira. Poljska ekipa na torkovi tekmi velja za favorita, v Lukno Poljakinje prinašajo predvsem višino, njihova najvišja igralka Julija Andruška meri kar 198 centimetrov, v zasedbi pa so tri igralke z višino preko 190 centimetrov.

Elito bodo Mariborčanke lovile tretjič, v ekipi zaradi poškodbe kolena manjka Nika Blagne, ki bo predvidoma odsotna do konca koledarskega leta, medtem ko so ostala dekleta pripravljena za dvoboj s precej bogatejšo zasedbo iz Poljske, ki je trenutno v domačem prvenstvu na četrtem mestu. Staviti bo treba predvsem na visoko motivacijo, na igro, ki ekipo krasi že vso sezono, na dober začetni udarec, ki bi nasprotnicam lahko povzročil nekaj težav.

"Poljakinje so favoritinje, njihova ekipa ima odlične odbojkarice, tako dobre tujke, belgijsko sprejemalko Helene Rousseaux, Srbkinji Adelo Helić in Jeleno Blagojević ter vrhunskega trenerja Lorenza Micellija, ki je z Bergamom dvakrat osvojil ligo prvakov. Poskusili bomo igrati svojo igro, imeti močan servis, dobro obrambo in biti dinamični v napadu. S tako igro lahko presenetimo vsakega nasprotnika in gremo v ta dvoboj kot enakovreden nasprotnik," je povedal trener Samo Miklavc.

Tudi kapetanka Aleksandra Milosavljević napoveduje pogumen pristop, želi si polne dvorane, ki bi ekipo dodatno ponesla: "Mislim, da bo ta tekma ena tistih bolj resnih, ki jih ne igramo pod pritiskom. Zgodi se lahko marsikaj. Prepričana sem, da nam bo pomagala polna dvorana, ki bo naš sedmi igralec."

Tudi svetovna podprvakinja do 23 let Iza Mlakar meni, da ekipa nima ničesar izgubiti, s sproščeno igro lahko samo veliko pridobi. "Mislim, da lahko gremo v to tekmo sproščeno, mislim, da smo v preteklih letih že igrale proti kakovostnim ekipam, lani smo na primer premagale Galatasaray, in take tekme igramo motivirane, dajejo nam izkušnje. Igrati želimo sproščeno, prikazati najboljšo igro, če bomo delalo malo napak, lahko iztržimo kakšen niz."

Liga prvakinj, kvalifikacije, 3. krog, prva tekma, torek ob 20.00:

NOVA KBM BRANIK - SKYRES RZESZOW



Povratna tekma bo v soboto, 11. novembra, ob 18.00. Zmagovalec se bo uvrstil v skupinski del Lige prvakinj.

