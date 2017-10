Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar bo prvič igral v noči na petek, tekmec v domačem Staples Centru bo Philadelphia. Foto: Reuters Moram biti boljši. Najprej moram pogledati sebe, ker želim igrati bolje in pridobiti samozavest, da bom prišel na raven, kjer želim biti sam in kjer me vsi pričakujejo. Anže Kopitar Naslov prvaka oziroma zmagovalca Stanleyjevega pokala branijo hokejisti Pittsburgha. Foto: Reuters Dobro se počutim. Ne skrbi me zase, še vedno pa si želim biti najboljši in najhitrejši. Videli pa bomo, kaj se bo zgodilo. Sydney Crosby Hokejski poznavalci največ možnosti za osvojitev Stanleyjevega pokala pripisujejo hokejistom Pittsburgha in Edmontona (na fotografiji). Foto: Reuters Prihajajoča sezona je tudi polna simbolike in okroglih številk. Na posebni tekmi 16. decembra se bosta Ottawa in Montreal na prostem pomerila na dvoboju ob stoletnici prve tekme v NHL-u, ki je bila 19. decembra 1917. Las Vegas Knights bodo odigrali svojo prvo sezono v Ligi NHL. Foto: Reuters Dodaj v

Nova NHL-sezona polna simbolike in okroglih številk

Najboljši hokejisti na svetu bodo ponoči prekrižali palice

4. oktober 2017 ob 19:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ponoči se bo začela najelitnejša hokejska liga na svetu - Liga NHL. Anže Kopitar bo skušal Los Angeles Kingse popeljati višje kot lani, ko Kalifornijcem ni uspel preboj v končnico.

Naslov oziroma zadnja dva naslova, saj so postali prva ekipa po Detroitu leta 1997 in 1998, ki je ubranila lovoriko, pa bodo branili hokejisti iz Pittsburgha. Zvezdnik Pittsburgha Sidney Crosby je, podobno kot Kopitar, pred novo sezono dopolnil 30 let, a ne kaže nobenega namena, da bi se ustavil.

"Dobro se počutim. Ne skrbi me zase, še vedno pa si želim biti najboljši in najhitrejši. Videli pa bomo, kaj se bo zgodilo," pred novo sezono pravi Crosby.

Končni zmagovalec: kaj pravijo stavnice?

1. Pittsburgh Penguins (9,00)

2. Edmonton Oilers (10,00)

3. Washington Capitals (11,00)

4. Tampa Bay Lightning (13,00)

5. Chicago Blackhawks (15,00)

6. Anaheim Ducks (17,00)

7. Dallas Stars (19,00)

8. Toronto Maple Leafs (19,00)

9. Montreal Canadiens (20,00)

10. New York Rangers (21,00)



Kopitar: Želim igrati bolje

Pri Los Angelesu je po slabi zadnji sezoni nekaj novosti. Bistvena je na trenerski klopi, saj je John Stevens v vlogi glavnega stratega zamenjal Darryla Sutterja. Nov je tudi direktor, na tem mestu je zdaj Rob Blake. V kadru je največja sprememba prihod veterana Michaela Cammallerija, ki bo predvidoma igral v prvem napadu ob Kopitarju in Dustinu Brownu. Pri vratarjih pa Kingsi upajo, da smola letos ne bo zahtevala davka pri Jonathanu Quicku - v prejšnji je bil namreč poškodovan, brez njega pa ekipi ni uspelo priti do izločilnih bojev. "Moram biti boljši. Najprej moram pogledati sebe, ker želim igrati bolje in pridobiti samozavest, da bom prišel na raven, kjer želim biti sam in kjer me vsi pričakujejo," je ključno vodilo o pričakovanjih pred novo sezono za spletno stran Kingsov poudaril slovenski hokejist.

NHL-tekmi tudi v Stockholmu

Redni del sezone se bo po 1.271 tekmah končal 7. aprila 2018. V prihajajoči sezoni na žalost številnih ljubiteljev hokeja ne bo nobene večje prekinitve, vsi bi si jo želeli za olimpijski nastop, obeta se le krajši premor za tradicionalno tekmo zvezd, v letu 2018 jo bo gostila Tampa 27. in 28. januarja. Poleg klasičnih NHL-dogodkov, kot so novoletna zimska klasika, pa bosta v tej sezoni za ne ravno pogosto izjemo igranja zunaj Severne Amerike poskrbela Colorado Avalanche in Ottawa Senators; kluba bosta na začetku novembra igrala dve tekmi v Stockholmu, kar je prva selitev moštev za tekme rednega dela v Evropo po šestih letih.

Novo moštvo: Vegas Golden Knights

Na področju novosti v ligi je največja novo moštvo. Prihaja iz igralniškega mesta Las Vegas, klub se bo imenoval Vegas Golden Knights, prvo uradno tekmo bo odigral 6. oktobra z Dallasom. Novi klub bo v Ligi NHL nastopal v pacifiški skupini, kjer so tudi Kingsi; v zahodni konferenci je sicer 15 klubov (še sedem v centralni skupini), v vzhodni pa 16, po osem v metropolitanski in atlantski skupini. Vsa moštva bodo v rednem delu, tako kot do zdaj, odigrala 82 tekem. Novinci, 31. moštvo v ligi, ki je pot začela pred 100 leti s petimi moštvi, pa so zbrali mešanico veteranov in novincev z nabora. "Nočemo biti predpražnik za druge ekipe," je o vlogi prvega novega moštva v NHL-u po 17 letih dejal direktor George McPhee.

100. obletnica prve tekme Lige NHL

Prihajajoča sezona je tudi polna simbolike in okroglih številk. Na posebni tekmi 16. decembra se bosta Ottawa in Montreal na prostem pomerila na dvoboju ob stoletnici prve tekme v NHL-u, ki je bila 19. decembra 1917. Zaradi okrogle obletnice bodo v ligi sicer celotno sezono posebno pozornost namenili spominom na sto let NHL-a in 125-letnici uvedbe Stanleyjevega pokala. Tik pred začetkom je dogajanje popestril še češki veteran Jaromir Jagr. Ta je pri 45 letih našel novega delodajalca, eno leto bo igral pri Calgaryju, in bo nadaljeval pot v ligi, ki jo je začel že leta 1990.

Nova sezona se bo začela v sredo zvečer po ameriškem času oziroma v noči na četrtek po slovenskem. Med ekipami uvodnega dne bodo tudi hokejisti Pittsburgha, ki jih čaka obračun s St. Louisom, pred njim pa še slovesnost in obešanje prapora za peti Stanleyjev pokal pod strop dvorane. Los Angeles bo prvič igral v noči na petek, tekmec v domačem Staples Centru bo Philadelphia.

Liga NHL, tekme 4. oktobra:

WINNIPEG - TORONTO

PITTSBURGH - ST. LOUIS

EDMONTON - CALGARY

SAN JOSE - PHILADELPHIA

Tekme 5. oktobra:

BOSTON - NASHVILLE

BUFFALO - MONTREAL

NY RANGERS - COLORADO

OTTAWA - WASHINGTON

DETROIT - MINNESOTA

CHICAGO - PITTSBURGH

ANAHEIM - ARIZONA

LOS ANGELES - PHILADELPHIA

M. L.