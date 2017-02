Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Branko Ilić je novi stari član Olimpije. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova okrepitev Olimpije: Ilić se vrača v Ljubljano

Ilić: Igrati za Olimpijo je velika stvar

5. februar 2017 ob 15:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Olimpija se je okrepila z nekdanjim slovenskim reprezentantom Brankom Ilićem. Ta se vrača v klub, kjer je začel svojo profesionalno nogometno pot.

Ilič, ki je za Olimpijo igral med letoma 2001 in 2004, je nazadnje igral na Japonskem, kjer je branil barve Urawe Red Diamonds.

V dolgi karieri je 33-letnik poleg japonskega kolektiva in Olimpije igral še za Grosuplje (posoja), Domžale, Real Betis, Moskvo, Lokomotivo iz Moskve, Anorthosis, Hapoel Tel Aviv, Partizan in Astano. Igral je tudi za vse selekcije slovenske reprezentance, za člansko je v 63 nastopih dosegel en zadetek, in sicer 27. marca 2015 proti San Marinu (6:0).

Ilić je bil ob podpisu pogodbe vesel, da se je vrnil v 'zmajevo gnezdo'. "Igrati za Olimpijo je velika stvar," je povedal branilec, izvršni direktor kluba Ranko Stojić pa je dodal: "Branko Ilić je za nas velika pridobitev, to je človek Olimpije in Ljubljane!"

