Nova zmaga Althausove, lepa slovenska bera točk

Urša Bogataj 8., Ema Klinec 11., Nika Križnar 12.

3. december 2017 ob 10:47,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 12:00

Lillehammer - MMC RTV SLO

Katharina Althaus je v Lillehammerju na tekmi smučark skakalk zmagala drugič zapored. V obeh serijah je imela najdaljši daljavi in zdaj sama nosi rumeno majico vodilne.

Urša Bogataj, ki je v finalu izgubila eno mesto, potem ko ni imela najboljših razmer, je bila na veliki skakalnici osma, med petnajsterico pa sta bili še dve Slovenki: Ema Klinec je bila 11., Nika Križnar pa 12. Špela Rogelj je lillehamersko trilogijo končala na 17. mestu, Maja Vtič pa je bila 22.

"Zadovoljna sem, ker sem končno naredila dva dobra skoka. Sicer bi bil skok, predvsem v prvi seriji lahko še boljši, ampak na splošno sem zadovoljna. Pogoji in večja skakalnica niso vplivali name. Pred tekmami v Lillehammerju nisem imela rezultatskih pričakovanj, želela sem si le čimboljših skokov in to je to," je povedala Bogatajeva.

Potem ko je prvo tekmo sezone svetovnega pokala dobila Maren Lundby, v soboto pa je bila najboljša Katharina Althau, je tudi tretja tekma minila v znamenju njunega dvoboja. V prvi seriji je Nemka pristala pri 138,5 metra, v finalu pa odgovorila na izziv Norvežanke, ki je s 139 metri zanesljivo prevzela vodstvo.

A 21-letna Althausova se ni zmedla. Skočila je z najnižjega zaletnega mesta v finalu in s 139,5 metra za tretjo zmago kariere postavila daljavo dneva. Prednost pred Maren Lundby je znašala kar 24 točk. Tretje mesto je osvojila Japonka Sara Takanaši.

Na veliki skakalnici je nastopilo 29 najboljših skakalk v svetovnem pokalu.

Sezona svetovnega pokala za dekleta se nadaljuje čez dva tedna v nemškem Hinterzartnu s prvo ekipno tekmo v zgodovini.

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. ALTHAUS NEM 138,5/139,5 308,2 2. M. LUNDBY NOR 130,0/139,0 284,3 3. S. TAKANAŠI JAP 137,0/136,0 275,8 4. I. AVAKUMOVA RUS 128,5/125,0 250,7 5. J. ITO JAP 122,5/127,5 249,4 6. C. VOGT NEM 137,0/124,5 246,7 7. S. WÜRTH NEM 124,5/127,5 237,3 8. U. BOGATAJ SLO 127,5/113,5 223,1 9. L. MALSINER ITA 118,0/126,0 219,9 10. L. LAMARE FRA 121,0/119,5 219,8 11. E. KLINEC SLO 119,0/121,0 218,0 12. N. KRIŽNAR SLO 130,0/117,0 217,8 ... 17. Š. ROGELJ SLO 117,5/117,0 209,6 22. M. VTIČ SLO 115,0/106,5 183,8

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. ALTHAUS NEM 138,5 155,3 2. M. LUNDBY NOR 130,0 139,3 3. S. TAKANAŠI JAP 137,0 134,3 4. C. VOGT NEM 137,0 132,5 5. I. AVAKUMOVA RUS 128,5 125,8 6. J. ITO JAP 122,5 119,7 7. S. WÜRTH NEM 124,5 115,7 . U. BOGATAJ SLO 127,5 115,7 9. N. KRIŽNAR SLO 130,0 223,6 10. L. MORAT FRA 121,5 112,0 ... 12. E. KLINEC SLO 119,0 105,6 18. Š. ROGELJ SLO 117,5 101,2 19. M. VTIČ SLO 115,0 97,9

Svetovni pokal, po 3. tekmi (od 17): 1. K. ALTHAUS NEM 280 2. M. LUNDBY NOR 260 3. S. TAKANAŠI JAP 160 4. J. ITO JAP 150 5. C. VOGT NEM 136 6. I. AVAKUMOVA RUS 126 7. S. WÜRTH NEM 121 8. L. MALSINER ITA 79 9. U. BOGATAJ SLO 76 10. Š. ROGELJ SLO 72 ... 12. N. KRIŽNAR SLO 61 19. E. KLINEC SLO 40 30. M. VTIČ SLO 12

T. O.