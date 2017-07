Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Janja Garnbret je znova prišla do vrha smeri. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova zmaga Garnbretove v Chamonixu, Kramplova sedma

Škofic na 13. mestu

13. julij 2017 ob 23:24

Chamonix - STA

Janja Garnbret je zmagala na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini težavnost v Chamonixu. 18-letna Korošica je ubranila lansko zmago na tem francoskem prizorišču ter dosegla še drugo zmago v tej sezoni.

Garnbretova, odkar je začela nastopati v svetovnem pokalu v težavnosti, še ni izpadla iz finala. V Chamonixu je vodila že po kvalifikacijah in v polfinalu, v finalu je šla zadnja v steno ter prikazala novo brezhibno predstavo ter z osvojenim vrhom smeri potrdila, da lani osvojene zmage v seštevku svetovnega pokala v težavnosti ne bo izpustila iz rok.

Po evropskem prvenstvu v italijanskem Campitellu, na katerem je pristala tik pod stopničkami, na četrtem mestu, je zmagovito krenila v svetovni pokal. Vrhunsko formo je prikazala v švicarskem Villarsu s prepričljivo zmago. Lani je v Chamonixu s prvim mestom začela zmagoviti pohod na vrh skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti, ki ga je osvojila s štirimi zmagami, vsem dosežkom pa je dodala še naslov članske svetovne prvakinje. Letos je nastopila že na tekmah svetovnega pokala v balvanih, na dveh je osvojila zmago.

Potem ko v polfinalu ni bilo videti tekmovalca ali tekmovalke na vrhu smeri, pa je v finalu vrh padal kot za stavo. Ob Garnbretovi sta vrh smeri osvojili tudi Južnokorejka Jain Kim in Belgijka Anak Verhoeven in takšna je bila tudi končna razvrstitev na odru za zmagovalke. Kimova je bila v polfinalu četrta, Verhoevenova pa sedma.

16-letna Kramplova na petem mestu

Navdušila je tudi 16-letna Mia Krampl, ki se je s petim mestom uvrstila v svoj prvi finale na velikih članskih tekmovanjih, v katerem je dosegla končno sedmo mesto. Mino Markovič, ki je na evropskem prvenstvu v Campitellu osvojila srebro, so tokrat malenkosti ločile od finala. Markovičevi so priznali višino 28+, kar je zadostovalo za 12. mesto, za finale pa so ji zmanjkali zgolj trije gibi. Enako višino je v polfinalu dosegla Vita Lukan, ki je osvojila 13. mesto.

Škofic brez finala

Edini slovenski polfinalist v moški konkurenci Domen Škofic je nastope sklenil na 13. mestu, devet gibov pod mejo finala. Martin Bergant in Milan Preskar sta nastope končala že v kvalifikacijah.

Ljubitelji vertikale so v moškem finalu lahko videli kar štiri plezalce, ki so osvojili vrh smeri, o razvrstitvi na stopničkah so odločali dosežki iz prejšnjih dveh krogov. Zmagal je Italijan Marcello Bombardi, drugo mesto je pripadlo Japoncu Keičiru Korenagi. Gre za tekmovalca, ki sta si delila drugo mesto v polfinalu. Peti v polfinalu Juki Hada je bil na koncu tretji in se je uvrstil pred domačim francoskim asom Romainom Desgrangesom, ki je kljub osvojenemu vrhu finalne smeri pristal na nehvaležnem četrtem mestu, saj je bil v polfinalu le osmi.

Karavana svetovnega pokala se bo 28. in 29. julija znova zbrala v francoskih Alpah, ko se bo ustavila v Brianconu. Pred tem bodo v Vroclavu svetovne igre, tudi z Garnbretovo, Markovičevo in Škoficem.