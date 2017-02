Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Odbojkarice Nove KBM so znova osvojile zanesljivo zmago v Tivoliju. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova zmaga mariborskih odbojkaric v Tivoliju

Znova preveč napak gostiteljic

2. februar 2017 ob 21:05

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarice Calcita so na preloženi tekmi prvega kroga 1. DOL v dvorani Tivoli izgubile z Novo KBM Branik z 0:3.

Zadnje tri medsebojne obračune so dobile Mariborčanke, ki so pred tednom dni prav v Tivoliju premagale aktualne slovenske prvakinje tudi v drugem krogu Pokala CEV. Psihološka prednost je bila tako močno na strani varovank Bruna Najdiča. Na tretjem turnirju srednjeevropske lige sta sicer obe ekipi brez težav opravili s Slavio iz Bratislave, njuna današnja tekma pa je imela dvojni pomen, saj je odločala tudi o prvem mestu v 1. DOL za ženske.

Podobno kot pred tednom dni v pokalu CEV so tudi tokrat prvi niz bolje začele domače odbojkarice, ki so z dvema točkama Slavine Koleve in blokom Tine Grudine povedle s 7:3, prednost štirih točk pa so ohranile tudi ob prvem tehničnem odmoru. Gostje so na servis Saše Planinšec dosegle štiri zaporedne točke in na drugi tehnični odmor odšle z vodstvom 16:14. Z blokom Marine Kaučič so pobegnile na tri točke (18:15), po asu Sare Najdič že 23:19. Domačinke so se jim predtem približale na točko zaostanka, vendar je vse preveč njihovih začetnih udarcev končalo v avtu, da bi lahko prišlo do zasuka.

Začetek drugega niza je sicer pripadel gostjam, ki so v prvem nizu naredile manj lastnih napak, zato pa so bile boljše na sprejemu, a slabše v napadu in bloku. Domačinke so zaostanek dveh točk (2:4) do prvega tehničnega odmora, ko je bila na servisu Tina Grudina, zasukale v svojo korist, saj so nanj odšle s prednostjo treh točk. S tremi zaporednimi točkami, tudi po zaslugi Olivere Kostić, so jo povečale na šest (13:7), imele priložnost za plus sedem, a so se jim gostje s točko Mlakarjeve približale le na dve zaostanka (13:15), s točko Anite Sobočan pa izid na 19. točki izenačile. Z blokom Kaučičeve so po daljšem času spet povedle (22:21), prednosti pa niso več izpustile iz rok. Tako kot prvi je tudi drugi niz končala Mlakarjeva.

Calcitovke so v tretjem nizu po točki Kostićeve povedle z 12:9, nato pa je v njihovi igri prišlo do nerazumljivega padca. Zanje so bili usodni servisi Sare Najdič, ki je v napadu odlično razigrala še soigralke, ki so dosegle kar sedem zaporednih točk za vodstvo s 16:12. Na servis Grudine so se domačinke gostjam približale na dve točki zaostanka (16:18), na servis Katje Mihevc je na 21. točki sledilo izenačenje, s kar tremi bloki, enega je prispevala Olivera Kostić, dva pa Grudina, je bilo na semaforju 24:21 za Calcit Volleyball. S tem pa niz še ni bil odločen, Mariborčanke so z blokom izid izenačile, nato pa izkoristile svojo peto zaključno žogo. Izkoristila jo je Marina Kaučič, pet domačih pa je ostalo neizkoriščenih.

Negro ni bil zadovoljen

"Res je, da smo danes prikazali boljšo igro, kot pred tednom dni, vendar ne morem biti zadovoljen. V treh nizih smo kar petnajstkrat z blokom zaustavili nasprotnice, pa to ni bilo dovolj za zmago, vendar je bil v prvem nizu naš napad le 22-odstoten. Spet smo naredili preveč napak, premalo smo pritiskali s servisom, to pa je na koncu odločalo," je po porazu dejal trener Nicola Negro.

Najdič: Ni preprosto v slabih treh tednih trikrat igrati z istim nasprotnikom

"Pričakoval sem težko tekmo, pričakoval sem močan napad domače ekipe, kar se je tudi pokazalo. V tretjem nizu smo se uspeli vrniti v igro, v končnici smo bili dovolj zbrani. Vesel sem, da smo prišli do zmage, kajti ni preprosto v slabih treh tednih trikrat igrati z istim nasprotnikom," je dodal trener Nove KBM Branika Najdič.

Preložena tekma:

CALCIT LJUBLJANA - NOVA KBM BRANIK

0:3 (-20, -22, -28)

Calcit Volleyball: Grudina 7, Božič, Mihevc 4, Blažič, Pahor, Igličar 2, Zaplotnik, Kostić 21, Jerala, Turk, Koleva 14, Van de Vyver 3.

Nova KBM Branik: Mlakar 14, Blagne 6, Košenina, Kaučič 9, Vovk, Najdič 3, Milosavljević, Planinšec 10, Sobočan 15, Jerala, Pintar, Koskelo.

14. krog, petek:

ALIANSA ŠEMPETER - KEMA PUCONCI



NOVA KBM BRANIK - MISLINJA



Sobota:

VOLLEYBALL LJUBLJ. - ZGORNJA GORENJSKA



LUKA KOPER - GEN-I VOLLEY



Sreda, 22. februarja:

FORMULA FORMIS - CALCIT LJUBLJANA

Lestvica: NOVA KBM BRANIK 13 12 1 36 točk CALCIT LJUBLJANA 13 11 2 33 GEN-I VOLLEY 13 8 5 25 FORMULA FORMIS 13 7 6 24 ALIANSA ŠEMPETER 13 7 6 21 VOLLEYBALL LJUBLJANA 13 8 5 20 KEMA PUCONCI 13 7 6 19 ZGORNJA GORENJSKA 13 4 9 12 LUKA KOPER 13 1 12 4 MISLINJA 13 0 13 1