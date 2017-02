Nova zmaga Sare Takanaši

Špela Rogelj 12., Maja Vtič 13.

4. februar 2017 ob 13:00,

zadnji poseg: 4. februar 2017 ob 14:36

Hinzenbach - MMC RTV SLO

Japonka Sara Takanaši je v Hinzenbachu skočila že do 51. zmage v karieri. V prvi deseterici tokrat ni bilo nobene Slovenke.

Na odru sta ji družbo delali dve Nemki, druga je bila Katharina Althaus, tretja pa Carina Vogt. Takanašijeva si je po prvi seriji vodstvo delila z Avstrijko Chiaro Hölzl, ki pa je v finalu izgubila pet mest.

Točke so osvojile tri Slovenke, Špela Rogelj je v finalu izgubila štiri mesta in osvojila končno 12. mesto, Maja Vtič je končala tik za njo, Urša Bogataj pa je bila 20. Brez finala je ostala le Eva Logar, ki je osvojila 31. mesto.

Nika Križnar in Ema Klinec ne nastopata, saj sta v ZDA, kjer tekmujeta na svetovnem mladinskem prvenstvu - vsaka je osvojila po dve medalji.

Baloh: Naenkrat je težko preskočiti 10 mest

"Po lanski sezoni je breme drugačno za novo sezono. Vse tekmovalke imajo svoje cilje in želje, tako kot tudi midva s Primožem Peterko. To je višje, kot kažejo trenutni rezultati. A če želiš na silo nekaj preskočiti, je to zelo težko. Na enkrat je zelo težko preskočiti 10, 15 mest. Se da, a ko enkrat prideš na tekmo, želiš nekaj res prebiti in potem se dogajajo napake, ki nam jemljejo metre in mesta. Jaz dekleta sicer razumem, da želijo, samo če želiš en rezultat, moraš iti postopno naprej in se ne bati vsake tekme oziroma vsake napake, ki tako ali tako hitro pride sama," je menil slovenski trener Sten Baloh.

V nedeljo bo v Hinzenbachu na še druga tekma, potem pa se bodo skakalke preselile na Ljubno ob Savinji, kjer bosta dve tekmi na sporedu prihodnji konec tedna.

Končni vrstni red: daljave točke 1. S. TAKANAŠI JAP 87,5/91,0 242,1 2. K. ALTHAUS NEM 89,0/88,5 237,9 3. C. VOGT NEM 88,5/87,0 234,0 4. J. ITO JAP 85,5/85,0 230,8 5. D. IRASCHKO AVT 87,0/86,5 230,7 6. C. HÖLZL AVT 88,0/82,0 224,8 7. J. SETO JAP 84,5/87,0 223,5 8. M. LUNDBY NOR 82,5/85,0 219,7 9. J. SEIFRIEDS. AVT 82,5/83,0 213,1 10. S. WÜRTH NEM 81,0/83,5 210,7 ... 12. Š. ROGELJ SLO 82,5/80,5 209,1 13. M. VTIČ SLO 80,5/83,5 208,0 20. U. BOGATAJ SLO 76,0/79,5 189,7 Brez finala: 31. E. LOGAR SLO 73,5 85,5

SKUPNI VRSTNI RED Po 13. tekmi (od 19): 1. S. TAKANAŠI JAP 1.095 točk 2. J. ITO JAP 892 3. M. LUNDBY NOR 729 4. D. IRASCHKO AVT 555 5. I. AVAKUMOVA RUS 521 6. K. ALTHAUS NEM 519 7. C. VOGT NEM 477 8. E. KLINEC SLO 390 9. J. SEIFRID. AVT 382 10. S. WÜRTH NEM 347 11. M. VTIČ SLO 327 ... 16. Š. ROGELJ SLO 199 26. N. KRIŽNAR SLO 74 30. U. BOGATAJ SLO 71 36. E. LOGAR SLO 36

S. J.