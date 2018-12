Therese Johaug je slavila novo zmago v svetovnem pokalu. Foto: Reuters Dodaj v

Nova zmaga Therese Johaug, Alenka Čebašek 19.

Pri moških presenetljivo najhitrejši Sjur Roethe

1. december 2018 ob 14:56

Lillehammer - MMC RTV SLO, STA

Norvežanka Therese Johaug je v Lillehammerju zmagala na tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku na 10 km v prosti tehniki.

To je njena druga zmaga na razdaljah v novi sezoni. Druga je bila Švedinja Ebba Andersson z 9,2 sekunde zaostanka, tretja pa njena rojakinja Charlotte Kalla (+15,7). Od Slovenk je točke osvojila Alenka Čebašek za 19. mesto. Zaostala je nekaj manj kot dve minuti.

Med moškimi je na 15 km presenetljivo zmagal Norvežan Sjur Roethe. Drugi je bil njegov rojak Didtrik Toenseth s šestimi sekundami zaostanka, tretji pa Rus Denis Spicov (+28,6 sekunde). Na štartu so bili tudi trije Slovenci, ki so končali povsem na repu. Še najboljši, 93., je bil Miha Šimenc.

10 km prosto (Ž): 1. T. JOHAUG NOR 26:22,4 2. E. ANDERSSON ŠVE +9,2 3. C. KALLA ŠVE 15,7 4. I. F. ÖSTBERG NOR 34,8 5. K. PARMAKOSKI FIN 43,5 ... 19. A. ČEBAŠEK SLO 55,7 47. A. LAMPIČ SLO 3:17,4 51. V. FABJAN SLO 3:35,6 54. K. VIŠNAR SLO 3:50,2 57. A. KLEMENČIČ SLO 4:05,1 58. E. UREVC SLO 4:05,2 15 km prosto (M): 1. S. ROETHE NOR 36:34,4 2. D. TOENSETH NOR +6,0 3. D. SPICOV RUS 28,6 ... 93. M. ŠIMENC SLO 6:06,7 95. L. PROSEN SLO 7:20,3 96. J. LAMPIČ SLO 8:07,7 SKUPNI VRSTNI RED Ženske (4/32): 1. J. BELORUKOVA RUS 168 2. T. JOHAUG NOR 150 3. C. KALLA ŠVE 159 ... 32. A. ČEBAŠEK SLO 23 33. K. VIŠNAR SLO 22 37. A. LAMPIČ SLO 18 51. V. FABJAN SLO 7 Moški (4/32): 1. A. BOLŠUNOV RUS 222 2. E. IVERSEN NOR 208 3. J. H. KLÄBO NOR 144 ... 57. M. ŠIMENC SLO 6 68. J. LAMPIČ SLO 2

T. O.