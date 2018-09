Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Novak Đoković

6. september 2018 ob 07:50

New York - MMC RTV SLO

Kar se zgodi v slačilnici, ostane v slačilnici. O tem ne smem govoriti (smeh). Osebno se nisem še nikoli potil tako, kot se potim tukaj.

Res neverjetno, s seboj moram na vsak dvoboj prinesti deset majic. Po dveh odigranih igrah si povsem premočen. Roger se praktično nikoli ne poti, pa smo ga videli, kakšen je bil dve noči nazaj.

Novak Đoković je po zmagi nad Millmanom in uvrstitvi v polfinale OP ZDA v tenisu takole odgovoril na vprašanje, ali je to turnir, na katerem se najbolj poti, in ali v slačilnici smrdi bolj kot po navadi.

V New Yorku je na igriščih prava savna s temperaturami nad 30 stopinj Celzija in ogromno vlažnostjo. Čeprav je Srb igral v večernem terminu in zmagal v treh nizih, je spet trpel v ekstremnih razmerah. Vremenska napoved za petkov polfinale je boljša: do osvežitve naj bi le prišlo.

