Bryden Point je odločil dvoboj floridskih franšiz. Foto: Reuters Dodaj v

Nove zmage vodilne trojice Lige NHL

Tampa po zmagi nad Florido ostaja na vrhu

2. december 2018 ob 08:47

Minneapolis,Nashville,Sunrise - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Tampa Baya so v sosedskem dvoboju v podaljšku ugnali Florido (5:4), Toronto je bil s 5:3 v gosteh boljši od Minnesote, Nashville pa je doma premagal Chicago s 5:2.

Tampa, ki je z 39 točkami najboljša ekipa lige, je po polovici tekme že zaostajala s tremi goli (1:4), a se je do konca uspela rešiti. Podaljšek ji je z golom zagotovil Cedric Paquette, v dodatnih minutah pa je zmago priboril Bryden Point (z 19 goli je tretji strelec lige), ki je pravi specialist za odločilne zadetke, v zadnjih dveh sezonah jih je dosegel kar 15. Drugi junak tekme je bil Nikita Kučerov, ki je prispeval gol in dve podaji. Oba sta tudi med najboljšo deseterico najučinkovitejših igralcev lige.

Točko manj od Tampe ima Toronto. V Minnesoti je bilo še dobre tri minute pred koncem 3:3, nato pa je gostom vodstvo zagotovil Nazem Kadri, zatem pa je svojim drugim golom na tekmi s strelom v nebranjeno mrežo končni izid postavil Zach Hyman. Med strelce se je vpisal tudi mladi zvezdnik Auston Matthews, vratar Toronta Frederik Andersen pa je zbral 38 obramb.

Lažje delo je imel Nashville, ki je trenutno tretji v ligi, vodi pa na Zahodu. Že po prvi tretjini dvoboja proti Chicagu je vodil s 4:1, nato pa dvoboj mirno pripeljal do konca. Svoj prvi gol v NHL-u je v svojem sezonskem debiju dosegel Finec Eeli Tolvanen, ki je v statistiko vpisal tudi podajo.

Tekme 1. decembra:

OTTAWA - SAN JOSE 6:2

VANCOUVER - DALLAS 1:2

NEW JERSEY - WINNIPEG 3:4 - v podaljšku



PITTSBURGH - PHILADELPHIA 2:4

NY ISLANDERS - COLUMBUS 3:2

FLORIDA - TAMPA BAY 4:5 - v podaljšku

MONTREAL - NY RANGERS 5:2

MINNESOTA - TORONTO 3:5

BOSTON - DETROIT 2:4



NASHVILLE - CHICAGO 5:2

ARIZONA - ST. LOUIS 6:1

EDMONTON - VEGAS 2:1

Tekme 2. decembra:

WASHINGTON - ANAHEIM

MONTREAL - SAN JOSE

NY RANGERS - WINNIPEG

DETROIT - COLORADO

CHICAGO - CALGARY

LOS ANGELES - CAROLINA

VZHODNA KONFERENCA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 27 19 7 1 39 TORONTO MAPLE LEAFS 27 19 8 0 38 BUFFALO SABRES 27 17 7 3 37 WASHINGTON CAPITALS 25 15 7 3 33 COLUMBUS BLUE JACKETS 26 15 9 2 32 BOSTON BRUINS 26 14 8 4 32 NEW YORK ISLANDERS 25 13 9 3 29 MONTREAL CANADIENS 26 12 9 5 29 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 25 12 9 4 28 NEW YORK RANGERS 27 13 12 2 28 DETROIT RED WINGS 26 12 11 3 27 OTTAWA SENATORS 27 12 12 3 27 PITTSBURGH PENGUINS 25 10 10 5 25 FLORIDA PANTHERS 25 10 10 5 25 PHILADELPHIA FLYERS 25 11 12 2 24 NEW JERSEY DEVILS 25 9 11 5 23 ZAHODNA KONFERENCA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 27 18 8 1 37 COLORADO AVALANCHE 26 15 6 5 35 WINNIPEG JETS 25 15 8 2 32 CALGARY FLAMES 26 15 9 2 32 DALLAS STARS 27 14 10 3 31 ANAHEIM DUCKS 28 13 10 5 31 MINNESOTA WILD 26 14 10 2 30 SAN JOSE SHARKS 27 12 10 5 29 ------------------------------------- VEGAS GOLDEN KNIGHTS 28 14 13 1 29 EDMONTON OILERS 26 13 11 2 28 ARIZONA COYOTES 25 12 11 2 26 VANCOUVER CANUCKS 29 11 15 3 25 CHICAGO BLACKHAWKS 27 9 13 5 23 ST. LOUIS BLUES 25 9 13 3 21 LOS ANGELES KINGS 26 9 16 1 19

T. J.