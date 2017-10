Novembra v 18 dneh trije derbiji med Mariborom in Olimpijo

V polfinalu pokala že Celje, Aluminij in Gorica

30. oktober 2017 ob 12:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometna zveza Slovenije je določila termin povratne tekme četrtfinala pokala med Mariborom in Olimpijo, ki bo v Ljudskem vrtu v sredo, 29. novembra, ob 20.15.

Večna tekmeca sta zaradi obveznosti Mariborčanov v Ligi prvakov tudi edina, ki ju čaka še prva tekma, ki bo 11. novembra v Ljubljani. Preostale povratne tekme so bile 24. in 25. oktobra. Trije polfinalisti pokala so tako že znani, to so Celje, Aluminij in Gorica.

Vijoličasti in zmaji, ki na lestvici Prve lige z enakim številom točk vodijo, a so zaradi boljše razlike v golih v manjši prednosti Ljubljančani, se bodo tako v novembru pomerili kar trikrat. Poleg obeh pokalnih dvobojev se bosta Maribor in Olimpija srečala še v 16. krogu državnega prvenstva. Dvoboj v Ljudskem vrtu bo v petek, 17. novembra, ob 20.20.

Pokal, četrtfinale, prva tekma, sobota, 11. 11., ob 17.15:

OLIMPIJA - MARIBOR



Druga tekma, sreda, 29. 11. ob 20.15:

MARIBOR - OLIMPIJA

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

T. J.