Zlatko Zahovič je tik pred iztekom prestopnega roka še okrepil kader. Foto: BoBo

Novi Izraelec v Ljudskem vrtu - Einbrom prihaja iz Genta

Zahovič: Pridobili smo vrhunskega talenta

31. avgust 2017 ob 23:00

Maribor - MMC RTV SLO

Pred zaprtjem poletne tržnice so se okrepili tudi Mariborčani. Državnemu prvaku bo do konca letošnje sezone pomagal Lior Einbrom, ki se v štajersko prestolnico seli iz Genta.

21-letni krilni napadalec je tudi član mlade izraelske izbrane vrste, ki se je v Belgijo to poletje preselil iz Ashdoda.

"Zelo sem srečen, da se bom pridružil izjemnemu klubu, ki ga v Izraelu dobro poznamo. Zame je bilo veliko presenečenje, ko mi je agent sporočil, da imam možnost prestopa v Maribor. Takoj sem sprejel ponudbo. Moje sanje so igrati Ligo prvakov in se boriti za lovorike. Res sem vesel, saj Maribor poznam še iz časov, ko je Makriev prišel v moj klub, kjer sem odraščal. Vsi smo ga občudovali, bil je moj nogometni idol. Že od tistih časov vem veliko o Mariboru, še posebej pa potem, ko sta Sallalich in Kabha poskrbela, da se v Izraelu veliko govori o Mariboru. Upam, da bom nadaljeval dobro tradicijo izraelskih nogometašev v mojem novem klubu in komaj čakam tekme pred fantastičnimi navijači, Violami," je pojasnil Einbrom.

"Do decembra nas čaka ogromno tekem in zaradi povečanega tekmovalnega ritma smo morali razširiti kader. Pridobili smo vrhunskega talenta, ki nam lahko zelo pomaga in prinese kvaliteto več v napadu. Ima značilnosti, ki jih ta ekipa nekoliko pogreša. To je igra na ena, je zelo hiter in upam, da bomo uživali v njegovih igrah," je poudaril športni direktor Zlatko Zahovič.

A. G.