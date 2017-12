Novi kralj strelcev Tavares rešil Maribor

Triglav zmagal v Velenju

2. december 2017 ob 12:53,

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 22:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora so v 18. krogu državnega prvenstva z 2:1 premagali Gorico. Odločilni gol je v 88. minuti zabil Marcos Tavares, ki je tako dosegel rekordni 131. zadetek v slovenski prvi ligi in prehitel Štefana Škaperja.

Mariborčani so (rahlo) premoč prvič kronali v 43. minuti, ko je Martin Milec z desne strani poslal predložek na daljšo vratnico, kjer je Damjan Bohar žogo mojstrsko zadel "s prve" in za bližnjo vratnico matiral vratarja Grego Sorčana.

Pred tem je edini mariborski strel v okvir vrat sprožil Dare Vršič, ki je v 32. minuti dobro preizkusil Sorčana. Statistika prvega dela: posest žoge 53:47, streli 5:4, streli v okvir vrat 2:0 - vse za Maribor.

Napaka Handanovića ob strelu Nwabuezeja

Na začetku drugega polčasa pa hladen tuš za domače. Kyrian Nwabueze je v hitrem protinapadu ušel Marku Šulerju, nato pa precej z desne strani kazenskega prostora udaril proti vratom. Jasmin Handanović je posredoval slabo, saj mu je žoga ušla med nogama in se odkotalila čez golovo črto.

Zadetek visel v zraku

V nadaljevanju je sledil pritisk Maribora, ki je nizal nevarne akcije pred vrati Gorice. Nekajkrat se je z dobrim posredovanjem izkazal vratar Sorčan. V 64. minuti je Aleks Pihler z nekaj metrov grdo zgrešil. V 65. minuti je bil zaradi drugega rumenega kartona pri Gorici izključen Uroš Celcer. Maribor je ob igralcu več pritiskal, drugi zadetek je visel v zraku. V 75. minuti je Marcos Tavares zatresel le zunanji del mreže. Vijoličasti so si na vse kriplje prizadevali zabiti zmagoviti gol, a je novogoriški bunker vzdržal.

Milec podal, Tavares zabil

In ko je že kazalo, da bo Gorica izvlekla remi, je v 87. minuti Milec poslal nov predložek v kazenski prostor, kjer je Tavares z glavo matiral Sorčana za rekordni 131. gol v slovenski prvi ligi, s katerim je prehitel dozdajšnjega rekorderja Štefana Škaperja. Vijoličasti so tako spet sami na vrhu lestvice, saj Olimpija v nedeljo gostuje pri Domžalah. Še končna statistika: posest žoge 61:39, streli 23:7, v okvir vrat 8:2 - vse za Maribor.

Zmaga Triglava v Velenju

Prva sobotna tekma med Ankaranom Hrvatini in Aluminijem, ki bi morala biti v Dravogradu, je bila preložena. V drugi pa je Triglav z goloma Mateja Podlogarja in Mateja Poplatnika z 2:1 premagal tretjeuvrščeni Rudar v gosteh. Gorenjci so povedli v 30. minuti, ko je Podlogar zadel s strelom z glavo ob bližnji vratnici po podaji Vlada Šmita iz levega kota. V 57. minuti so domači izenačili, potem ko je Klemen Bolha zadel z glavo po podaji Anžeta Piška iz kota. Odločitev o zmagovalcu pa je padla v 74. minuti. Luka Majcen je prišel do strela s slabih desetih metrov, Pridigar je žogo odbil na svojo levo stran, od koder pa jo je nato v mrežo potisnil Matej Poplatnik. Slednji je dosegel svoj deseti zadetek v sezoni, toliko jih ima tudi vodilni strelec Miljan Škrbić iz Krškega.

Prva liga Telekom Slovenije, 18. krog

MARIBOR - GORICA 2:1 (1:0)

800; Bohar 43., Tavares 88.; Nwabueze 49.

: Celcer 66./Gorica

Maribor: Handanović, Milec, Billong , Šuler, Viler, Pihler (72./Omoregie), Kabha, Bohar (84./Kramarič), Vršič (90./Vrhovec), Bajde, Tavares.

Gorica: Sorčan, Gregorič, Kavčič, Lipušček, Celcer, Grudina, Kapić, Škarabot, Osuji (90./Nagode), Žigon (82./Marinič), Nwabueze (77./Filipović).

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)

RUDAR - TRIGLAV 1:2 (0:1)

200; Bolha 57.; Podlogar 30., Poplatnik 74.

Rudar: Pridigar, Pišek , Vuklišević, Tomašević, Pušaver, Bolha, Radić (73./Markovskij), Bijol (46./Novak), Antonov (57./Tučić), Črnčič, Mary.

Triglav: Džafić , Šmit (71./Križaj ), Suljević, Dav. Zec, Bojić (83./Arh Česen), Udovič , Poplatnik, Pušnik (62./Tijanić), Robnik , Majcen, Podlogar.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)





Nedelja ob 14.00:

KRŠKO - CELJE



Ob 16.50:

DOMŽALE - OLIMPIJA

Preloženo:

ANKARAN HRVATINI - ALUMINIJ

Lestvica: MARIBOR 18 13 4 1 32:11 43 OLIMPIJA 17 12 4 1 30:7 40 RUDAR 18 9 2 7 23:17 29 DOMŽALE 17 8 4 5 32:16 28 CELJE 17 6 6 5 21:21 24 GORICA 18 7 2 9 21:26 23 ALUMINIJ 17 4 4 9 19:27 16 KRŠKO 17 4 4 9 21:33 16 TRIGLAV 18 3 5 10 16:32 14 ANKARAN HRVATINI 17 1 5 11 15:40 8

