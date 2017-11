Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Miha Mlakar bo skušal Slovence popeljati nazaj v I. evroafriško skupino. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Mlakar: Imamo možnosti tu... Dodaj v

Novi selektor tenisačev Mlakar računa tudi na Bedeneta

29. november 2017 ob 19:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska teniška reprezentanca ima po 12 letih novega selektorja. Blaža Trupeja je zamenjal 33-letni Miha Mlakar.

Njegova glavna naloga je zbrati najboljše slovenske tenisače in se z njimi uvrstiti v prvo evroafriško skupino. Imenovanje Mlakarja za petega kapetana slovenske reprezentance po Alešu Filipčiču, Marku Poru, Borisu Breskvarju in Trupeju je vezano na udeležbo najboljših slovenskih igralcev v reprezentanci. Mlakar je bil zadnji dve leti trener Blaža Kavčiča, nekoč pa je sodeloval tudi z Aljažem Bedenetom, ki naj bi v prihodnje znova oblekel dres s slovenskim grbom.

"Moja želja je, da zberem najboljšo ekipo, ki jo trenutno premore Slovenija in da z njo naredimo rezultat, ki si ga ta generacija zasluži. Mislim, da imamo lepe možnosti, da se nam pridruži tudi Aljaž Bedene, s katerim bi lahko Slovenija že v uvodnem dvoboju s Poljsko računala na zmago in bila nato tudi kandidat za višji rang tekmovanja," je dejal doktor znanosti iz računalništva Mlakar.

Status Bedeneta, trenutno 49. igralca sveta, ki od marca 2015 nastopa pod zastavo Velike Britanije, a zaradi pravil Mednarodne teniške zveze ne more nastopiti, bo znan v štirinajstih dneh. V tem času bo 28-letni Ljubljančan opravil pogovore z britansko zvezo in na podlagi teh sprejel odločitev o nastopu v dresu Slovenije.

Aljaž nima nobene pogodbe z Britanci, njegov brat dvojček Andraž pa je postal pomočnik kapetana, zato obstaja velika možnost, da bo Slovenija v začetku februarja gostila Poljsko z Bedenetom, Kavčičem in ostalimi reprezentanti, med katerimi pa v tej akciji ne bo Blaža Role.

Hercogova in Kavčič tenisača leta

Teniška zveza Slovenije je podelila priznanja najboljšim za leto 2017. Glede na uvrstitve na svetovnih lestvicah sta to Polona Hercog in Blaž Kavčič, najboljši klub v državi pa je že petnajsto leto zapored ŽTK Maribor.

Kavčič, ki je na lestvici ATP na 97. mestu, je prejel tudi nagrado za posebne dosežke. Ob njem so kristalno priznanje prejeli še Andreja Klepač kot 24. igralka sveta med dvojicami in udeleženka zaključnega turnirja sezone, Tamara Zidanšek za napredek po lestvici WTA, Grega Žemlja za doprinos slovenskemu tenisu, Marino Kegl za 4. mesto na OI gluhih in veteranski igralec Ivo Beliš.

Nagrade in priznanja so podelili tudi v mlajših kategorijah. Najboljša igralka do 18 let je Kaja Juvan, najboljši igralec pa Gašper Bezjak. Nato sledijo Tjaša Klevišar in Filip Jeff Planinšek v kategoriji do 16 let, Taja Lončarič in Gal Emeršič Potočnik do 14 let ter Matic Križnik in Ela Nala Milić do 12 let.

