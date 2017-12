Novi selektor Tomaž Kavčič si je cilje postavil kar sam

Poudarki Veliko poudarka bo na moštvenem duhu

Marca v Celovcu tekma proti Avstriji, tekmec najbrž tudi Črna gora

4. december 2017 ob 09:30,

zadnji poseg: 4. december 2017 ob 19:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tomaž Kavčič je pričakovano postal novi selektor slovenske nogometne reprezentance. Prvi cilj je, da jo bo popeljal na evropsko prvenstvo 2020.

Izvršni odbor Nogometne zveze je sedmega selektorja predstavil na Brdu, že pred začetkom novinarske konference pa so iz NZS-ja na Twitterju razkrili, je izbran 64-letni Kavčič, ki je bil pomočnik Srečka Katanca in ga je tudi ta videl kot najverjetnejšega naslednika.

Kavčič se zaveda, da ga čaka veliko dela. Pravi, da ima reprezentanca trdne temelje: "Fantje igrajo v dobrih klubih. Tudi v zadnjih kvalifikacijah se je videlo, da lahko igramo z vsakim, če smo pravi." Na vprašanje, po čem bo slovenska igra prepoznavna, odgovarja: "Moja vizija nogometa je, da ekipe, ki jih vodim, poskušajo igrati, seveda pa je to odvisno tudi od tekmeca. Počakajmo na prve tekme, potem bomo kaj več razpredali."

Za eksperimentiranje ne bo veliko časa, v ospredju bo krepitev povezanosti v izbrani vrsti: "Veliko je treba narediti na moštvenem duhu, ker je reprezentanca skupaj samo po nekaj dni. Mislim, da je ta ekipa kar dobro selekcionirana, preizkusili smo približno 60 igralcev. V mislim imam še dve, tri nova imena, ne bi pa še govoril o njih."

"Če bo vse v redu, bo Kampl tu"

Kaj pa Kevin Kampl, ki na zadnjih tekmah ni igral, saj s Katancem ni našel skupnega jezika? "Slovenija potrebuje vsakega dobrega igralca. Vsak pa mora priti na zbor s čisto glavo in razjasnjenim ciljem, zakaj pride na zbor. Vem, da Kevin rad igra za reprezentanco. Dobro se bo treba pogovoriti. Če bo vse v redu, bo Kevin tu, če ne, pa ne." Kavčič se bo usedel tudi z Boštjanom Cesarjem, ki "se še ni izjasnil, ali bo še igral ali ne."

Ciljev novemu selektorju pri NZS-ju, kot je povedal predsednik Rade Mijatović, sploh niso postavljali, saj ima že sam visoke ambicije. "Cilji morajo biti visoki. Imamo dobro ekipo, konkurenčno. Moramo biti samozavestni, brez tega ne bomo daleč prišli. Če sam sebe ne ceniš, te ne bo nihče. Dela v preteklosti pa ne bi komentiral, ker to ne bi bilo korektno in Srečka Katanca spoštujem," pravi Kavčič. Z Mijatovićem sta se tako strinjala, da se mora reprezentanca uvrstiti na EP 2020, nadvse resno bo treba vzeti tudi Ligo narodov, ki je tudi lahko pot do uvrstitve na evropsko prvenstvo.

Kdo bodo pomočniki, še ni znano

O tem, koliko je finančno vredna pogodba, pričakovano ni bilo odgovora, sta pa tako selektor kot nogometna zveza zadovoljna z doseženim dogovorom. Kavčič še ni izdal, kdo bodo njegovi pomočniki: "Ideje imam, ni pa še nič dokončno določeno." Z nekaj besedami je nagovoril tudi novinarje: "Upam, da bomo dobro sodelovali. Vsem nam je v interesu, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo."

Prvo tekmo pod novim selektorjem bo Slovenija igrala v Celovcu proti Avstriji, v marčevskem terminu pa bo njen tekmec še Črna gora, razen v primeru, če bo 24. januarja izžrebana v isto skupino v Ligi narodov. Junija utegne v Stožice priti privlačen nasprotnik oziroma reprezentanca, ki bo igrala na svetovnem prvenstvu 2018 v Rusiji.

"Tomaž Kavčič je ustrezna osebnost za vodenje reprezentance. Dobro pozna razmere v slovenskem nogometu in glede na to, da je vodil že mlado izbrano vrsto, je odločitev tudi nekako logična. Veliko število tedanjih igralcev igra zdaj v članski reprezentanci. Mislim, da bomo z njim dosegli tako želeni cilj," je še dejal Mijatović.

Slovenijo je do zdaj vodilo šest različnih selektorjev, in sicer Bojan Prašnikar trikrat, Srečko Katanec dvakrat, Zdenko Verdenik, Branko Oblak, Matjaž Kek in Slaviša Stojanović pa po enkrat.

V spodnjem videu si lahko ogledate posnetek novinarske konference ob predstavitvi novega selektorja.



