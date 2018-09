Novi spolni škandal v ameriškem športu

Afera sledi škandalu Nassar

8. september 2018 ob 11:38

Houston - MMC RTV SLO, STA

Dvakratni olimpijski in petkratni svetovni prvak v tekvondoju Steven Lopez si je prislužil dosmrtni suspenz ameriškega centra za varni šport, potem ko je postalo znano, da je bil vpleten v spolne zlorabe.

Po štirimesečni obsežni preiskavi je center Lopezu izrekel prepoved tekmovanj do konca življenja. 39-letnik ima možnost pritožbe.

Kot poroča dnevnik Houston Chronicle, je športnik obtožen, da je imel leta 2000 spolne odnose s 14-letno osebo, h kateri je pristopil, ko je imela komaj deset let.

Poleg tega sta Lopez in njegov brat Jean Lopez vpletena še v eno afero spolne narave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Športniki so morali popustiti

Številni nekdanji tekvondoisti, ki jih je treniral Jean Lopez, so proti ameriški zvezi za tekvondo in olimpijskemu komiteju (USOC) maja vložili tožbo, v kateri Jeana Lopeza bremenijo, da je ob koncu devetdesetih let in začetku 2000, ko je bil v vodstvu ekipe ZDA, zlorabljal tekmovalce. V tožbi med drugim piše, da "športniki niso imeli druge izbire, kot da popustijo spolnim zahtevam bratov Lopez, sicer bi jih izključila iz reprezentance".

Nassar dosmrtno za zapahi

Ta afera sledi škandalu Nassar, ko je zdravnik ameriške ženske gimnastične reprezentance, najuspešnejše na svetu, dolga leta zlorabljal mlada dekleta pod pretvezo zdravniških pregledov. 54-letni Larry Nassar je bil zaradi zlorab, ki segajo v 90. leta prejšnjega stoletja, letos obsojen na tri zaporne kazni in bo ostal za zapahi do konca življenja.

M. L.