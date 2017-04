Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po superpokalu dvignili še pokal. To je že 20. pokal za celjski klub. Foto: BoBo To je plod vseh igralcev, celotnega kluba, vseh navijačev. Prikazali smo dokaj dober rokomet, lahko bi prikazali še več. Sem perfekcionist tudi v teh lepih trenutkih. Čestitke fantom za ta lepa dva dni. Zasluženo smo postali pokalni prvaki Slovenije. Branko Tamše, trener Celja Pivovarne Laško Blaž Janc je najboljši strelec zaključnega turnirja Pokala Slovenije. V finalu je dosegel 10 golov, sedem jih je pa dal v polfinalu. Foto: Miloš Vujinović/BoBo Čestitke Celju za zasluženo zmago, bili so boljši tekmec od nas, kar precej. Čestitam svojim fantom za borbenost, čeprav nismo prikazali vsega, kar zmoremo. Bila je težka tekma, nasprotnik premočen in pričakovanja so bila mogoče malo prevelika. Vesel sem tudi številnih navijačev, vesel sem, da v Mariboru vendarle ni samo nogomet doma. Sebastjan Sovič, trener Maribora Branika V boju za tretje mesto so po dveh podaljških slavili rokometaši Gorenja, ki so s 37:35 premagali Ribničane. Foto: BoBo VIDEO Celjani 20. dvignili pokal VIDEO Zadnjih pet minut tekme C... VIDEO Celjani gladko do 20. pok... Sorodne novice V finalu rokometnega pokala Celje in po sedmih letih Maribor Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Novi stari zmagovalci - Celjani do 20. pokalnega naslova

Tretje mesto osvojili rokometaši Gorenja

16. april 2017 ob 17:34,

zadnji poseg: 16. april 2017 ob 20:37

Maribor - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so zmagovalci 26. Pokala Slovenije. V finalu so bili boljši od Maribora Branika (36:28).

V finalu so se pomerili branilci naslova in gostitelji zaključnega turnirja, zasluženo pa so do zmage prišli Celjani, ki so v slovenskem pokalnem tekmovanju absolutni rekorderji (vse zmagovalce si lahko pogledate spodaj).

V svojih vrstah imajo Celjani najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja Luko Žvižeja, pa tudi najboljšega strelca Blaža Janca, ki je skupaj dosegel 17 golov (na polfinalni in finalni tekmi). Za najboljšega vratarja je bil imenovan vratar Maribora Gregor Čudič.

Celjani s protinapadi do vodstva

Celjani, ki so bili favoriti pred samim finalom, so odlično odprli srečanje. Iz hitrih protinapadov so že v uvodnih treh minutah prišli do treh golov prednosti (5:2), domač trener je tako moral svoje mlade varovance poklicati na posvet. A njegova navodila niso zalegla, saj so Celjani odlično igro nadaljevali, po 11 minutah igre pa so vodstvo podvojili (11:5).

Bojeviti Mariborčani so nato nekoliko ustavili nalet Celjanov, v 29. minuti pa so se približali na vsega dva gola zaostanka (14:16). Na polčas so Celjani vseeno odšli s prednostjo štirih golov (14:18).

Drugi polčas so Celjani začeli silovito, s hitro igro so narekovali tempo igre, temu pa Mariborčani niso mogli več slediti. Vodstvo so višali, v 46. minuti pa so prišli do najvišje prednosti sedmih golov (28:21). Tekmo so mirno privedli do konca, prav ob zaključku pa so Celjani dosegli svoje najvišje vodstvo na tekmi (36:28).

Pri Celjanih je blestel Blaž Janc, ki je dosegel 10 golov. Pri Mariborčanih je sedem golov dosegel Aleksander Špende.

Izjave po tekmi:

Luka Žvižej, rokometaš Celja Pivovarne Laško: "Uspela nam je dvajseta zvezdica. Kar smo si zadali, smo danes tudi dosegli. Veseli smo, da je dvajseta zvezdica doma. Sedaj si bomo privoščili minimalno počitka, saj nas v nadaljevanju čaka še uresničitev enega velikega cilja. MVP nagrada je lepa potrditev tega kar delamo, a ni samo moja nagrada, temveč tudi vseh mojih soigralcev, ki so to omogočili."

Blaž Janc, rokometaš Celja Pivovarne Laško: "Levji delež na poti do končnega zmagoslavja smo opravili na sobotni polfinalni tekmi proti Velenjčanom, vse skupaj pa nadgradili na nedeljski finalni tekmi proti Mariborčanom. Vsi smo izjemno veseli, v Maribor smo prišli po končno zmago in jo tudi dosegli."

Andraž Kete, rokometaš Maribora Branika: "Nekateri smo prvič igrali v finalu. Začeli smo slabo, predvsem v obrambi, naredili nekaj nepotrebnih tehničnih napak, kar so Celjani izkoristili in nam ušli. Celjani so nas vseskozi držali na varni razdalji, izjema je le končnica prvega polčasa, ko smo jim bili najbolj enakovredni."

POKAL SLOVENIJE, zaključni turnir

FINALE:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - Maribor Branik

36:28 (18:14)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Gajić, Malus, Babarskas 1, Janc 10, Razgor, Suholežnik, Marguč 3 (2), Grošelj 1, Poteko 3, Zarabec 5, Kodrin, Mačkovšek 4, Mlakar 1, Žvižej 7 (2), Bečiri 1.

Maribor Branik: Čudič, Leben, Kapular 3, Rožman, Bogadi 1, Sok 4 (2), Tomič, Hrastnik 2, Velkavrh, Fižuleto 2, Špende 7, Verdinek 4, Stopar 1, Čagalj, Štumpfl, Kete 4.

Sedemmetrovke: 5/4, 2/2.

Izključitve: 6 min; 8 min.

1.250 gledalcev.

ZA TRETJE MESTO:

GORENJE VELENJE - Riko Ribnica

37:35 (31:31, 28:28, 16:16)

Brumen 9, Golčar in Potočnik po 6; Nosan 7, Grebenc 6.

POLFINALE:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - Gorenje Velenje

26:23 (18:10)

Janc 7, Žvižej 6, Mačkovšek in Zarabec po 4; Brumen in Mitrović po 6.



MARIBOR BRANIK - Riko Ribnica

32:23 (16:7)

Verdinek 7, Hrastnik 6, Špende 5; Henigman 6, Skušek 5.

Vsi zmagovalci slovenskega rokometnega pokala

2016/2017: Celje Pivovarna Laško

2015/2016: Celje Pivovarna Laško

2014/2015: Celje Pivovarna Laško

2013/2014: Celje Pivovarna Laško

2012/2013: Celje Pivovarna Laško

2011/2012: Celje Pivovarna Laško

2010/2011: Cimos Koper

2009/2010: Celje Pivovarna Laško

2008/2009: Cimos Koper

2007/2008: Cimos Koper

2006/2007: Celje Pivovarna Laško

2005/2006: Celje Pivovarna Laško

2004/2005: Gold Club Hrpelje

2003/2004: Celje Pivovarna Laško

2002/2003: Gorenje Velenje

2001/2002: Mobitel Prule 67

2000/2001: Celje Pivovarna Laško

1999/2000: Celje Pivovarna Laško

1998/1999: Celje Pivovarna Laško

1997/1998: Celje Pivovarna Laško

1996/1997: Celje Pivovarna Laško

1995/1996: Celje Pivovarna Laško

1994/1995: Celje Pivovarna Laško

1993/1994: Celje Pivovarna Laško

1992/1993: Celje Pivovarna Laško

1991/1992: Celje Pivovarna Laško

D. S., Miloš Vujinović/BoBo