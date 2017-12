Novi velemojstrski potezi Anžeta Kopitarja

Zbral že 38 točk

10. december 2017 ob 07:47

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa se v teh dneh zdijo nepremagljivi, saj se zmag veselijo po vseh možnih scenarijih. Tokrat so proti Carolini zapravili vodstvo z 2:0, a se dveh točk veselili z zmago v podaljšku.

Eden od arhitektov osme zaporedne zmage je bil spet kapetan Anže Kopitar, ki je v razmaku treh minut v srednji tretjini pomagal pri obeh zadetkih. V 27. minuti je najprej ukradel plošček, zdrvel v protinapad, si izmenjal podajo s Christianom Folinom, nato pa mojstrsko našel Tylerja Toffolija, ki je zabil svoj 14. gol v sezoni.

Ravno dovolj se je dotaknil ploščka

Tri minute kasneje je bila akcija izjemno podobna. Gostitelji so spet zdrveli v hitri protinapad, spet je bil Kopitar tisti, ki je prvi vdrsal v napadalno tretjino. Podal je Toffoliju, ki je streljal s strani, Kopitar pa je bil medtem že pred vrati, kjer se je ravno toliko dotaknil ploščka, da je pristal v mreži.



Pearson v mrežo spravil svoj odbitek

Carolina se ni vdala in je ob koncu zadnje tretjine vrnila z dvema zadetkoma. Elias Lindholm je izenačil v 58. minuti. Ko je že kazalo, da bosta v podaljšku obe mreži mirovali, so Kralji spet udarili. Odločilni napad se je zgodil po desni strani, kjer je v napad zdrvel Tanner Pearson, streljal je od daleč, Scott Darling je strel ubranil, a je bil Pearson prvi pri odbitku in je plošček spravil v mrežo.

Liga NHL, tekme 9. decembra:

LOS ANGELES - CAROLINA * 3:2

Toffoli 27. (podaja Kopitar), Kopitar 30., Pearson 65.; Rask 54.,Lindholm 58.



DETROIT - ST. LOUIS 1:6

BOSTON - NY ISLANDERS 3:1

MONTREAL - EDMONTON 2:6

TAMPA BAY - WINNIPEG * 4:3

FLORIDA - COLORADO 3:7

NY RANGERS - NEW JERSEY 5:2

PITTSBURGH - TORONTO 3:4

COLUMBUS - ARIZONA 1:0

DALLAS - VEGAS 3:5

SAN JOSE - OTTAWA 5:0

CALGARY - VANCOUVER 4:2

* - v podaljšku

Tekme 10. decembra:

TORONTO - EDMONTON

CHICAGO - ARIZONA

ST. LOUIS - BUFFALO

SAN JOSE - MINNESOTA

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 29 21 6 2 44 TORONTO MAPLE LEAFS 30 19 10 1 39 BOSTON BRUINS 27 14 9 4 32 MONTREAL CANADIENS 31 13 14 4 30 DETROIT RED WINGS 29 11 13 5 27 FLORIDA PANTHERS 29 11 14 4 26 OTTAWA SENATORS 28 9 12 7 25 BUFFALO SABRES 29 7 17 5 19 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 30 19 10 1 39 WASHINGTON CAPITALS 30 18 11 1 37 NEW JERSEY DEVILS 29 16 9 4 36 NEW YORK ISLANDERS 29 16 10 3 35 PITTSBURGH PENGUINS 31 16 12 3 35 NEW YORK RANGERS 29 16 11 2 34 PHILADELPHIA FLYERS 29 11 11 7 29 CAROLINA HURICANES 28 11 10 7 29 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 30 20 8 2 42 NASHVILLE PREDATORS 29 18 7 4 40 WINNIPEG JETS 30 17 8 5 39 DALLAS STARS 30 16 13 1 33 MINNESOTA WILD 28 14 11 3 31 CHICAGO BLACKHAWKS 29 13 11 5 31 COLORADO AVALANCHE 28 13 13 2 28 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 31 20 8 3 43 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 29 19 9 1 39 SAN JOSE SHARKS 28 16 10 2 34 CALGARY FLAMES 30 16 12 2 34 VANCOUVER CANUCKS 30 14 12 4 32 ANAHEIM DUCKS 30 12 11 7 31 EDMONTON OILERS 29 12 15 2 26 ARIZONA COYOTES 32 7 20 5 19

S. J.