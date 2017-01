Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Oberstdorf je dva dni gostil najboljše smučarje tekače in tekačice na svetu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novi zmagi Nilssonove in Ustjugova

Najboljša Slovenka Lampičeva na 40. mestu

4. januar 2017 ob 16:08

Oberstdorf - MMC RTV SLO/STA

Švedinja Stina Nilsson in Rus Sergej Ustjugov sta obdržala vodstvo v skupnem seštevku novoletne turneje v smučarskem teku, potem ko sta zmagala tudi na zasledovalnih tekmah v Oberstdorfu.

Nilssonova je na 10 kilometrov dolgi preizkušnji v prosti tehniki po sobotnem šprintu in torkovem skiatlonu slavila še tretjič na turneji. Drugouvrščena Norvežanka Heidi Weng je zaostala 1,7 sekunde, tudi tretje mesto je zasedla Norvežanka Ingvild Flugstad Oestberg.

Z dodatno bonifikacijo ima Švedinja v skupnem seštevku turneje tri etape pred koncem 6,7 sekunde prednosti pred Wengovo, ki pa z 836 točkami vodi v svetovnem pokalu.

"To je bila taktična tekma, ki jo je oviral veter. Nobena ni hotela naprej, vse smo čakale zaključek. Sama sem naredila odlično delo v zaključnem spustu, si nabrala prednost in zmagala," je dejala Nilssonova.

Anamarija Lampič je zasedla 40. mesto, še tri mesta slabša je bila Alenka Čebašek.

Ustjugov je na 15-kilometrski tekmi drugouvrščenega Norvežana Martina Johnsruda Sundbyja prehitel za 37,2 sekunde, tretji Kanadčan Alex Harvey je zaostal minuto in osem sekund. Najhitrejši čas je sicer imel Finec Matti Heikkinen, ki se je z 12. mesta prebil na peto.

Ustjugov ima pred zadnjimi preizkušnjami v Italiji 42,2 sekunde prednosti pred Sundbyjem, ki vodi s svetovnem pokalu.

10 km (Ž) prosto, zasledovalno: 1. S. NILSSON ŠVE 27:42,7 2. H. WENG NOR +1,7 3. I.-F. ÖSTBERG NOR 1,8 4. K. PARMAKOSKI FIN 42,4 5. J. DIGGINS ZDA 1:47,5 40. A. LAMPIČ SLO 7:01,9 43. A. ČEBAŠEK SLO 8:45,6 Vrstni red po 4. etapi (od 7): 1. S. NILSSON ŠVE 1:10:29,0 2. H. WENG NOR +6,7 3. I.-F. ÖSTBERG NOR 11,8 4. K. PARMAKOSKI FIN 57,4 5. J. DIGGINS ZDA 2:02,5 40. A. LAMPIČ SLO 7:16,9 43. A. ČEBAŠEK SLO 9:00,6





15 km (M) prosto, zasledovalno: 1. S. USTJUGOV RUS 37:58,5 2. M.-J. SUNDBY NOR +37,2 3. A. HARVEY KAN 1:08,8 4. D. COLOGNA ŠVI 1:09,6 5. M. HEIKKINEN FIN 1:45,0 Vrstni red po 4. etapi (od 7): 1. S. USTJUGOV RUS 1:52:18,1 2. M.-J. SUNDBY NOR +42,2 3. A. HARVEY KAN 1:18,8 4. D. COLOGNA ŠVI 1:24,6 5. M. HEIKKINEN FIN 2:00,0

SVETOVNI POKAL

Ženske (13/32): 1. H. WENG NOR 832 2. I.-F. ÖSTBERG NOR 766 3. K. PARMAKOSKI FIN 594 4. S. NILSSON ŠVE 531 5. M. C. FALLA NOR 424 ... 41. A. LAMPIČ SLO 54 50. V. FABJAN SLO 35 57. A. ČEBAŠEK SLO 24 63. K. VIŠNAR SLO 18 82. E. UREVC SLO 1

Moški (13/32): 1. M.-J. SUNDBY NOR 728 2. F. H. KROGH NOR 455 3. S. USTJUGOV RUS 450 4. M. HEIKKINEN FIN 432 5. E. IVERSEN NOR 391

89. M. ŠIMENC SLO 9

