Novinarji veleslalom vzeli zares: "Večer prej vsi mažejo."

Najboljše marca čaka svetovno prvenstvo v Meribelu

30. januar 2017 ob 17:18

Kranjska Gora - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Kranjski Gori so se že na jubilejnem 50. zimskem srečanju zbrali novinarji športniki. V četrtek je imela "račja druščina" tekaško tekmo, v petek veleslalomsko.

V želji, da se novinarji z vzhoda in zahoda dobijo na večdnevnem druženju, se je vse skupaj začelo leta 1955 v Meribelu. Med 55 zbranimi novinarji iz osmih držav so bili tudi Milan Božič, Vojko Novak, Jože Podobnik, Slavko Tiran, Djuro Šmicberger in Zvone Zorko. Jugoslovanska sekcija je prvič tekmovala v Mariboru leta 1968.

"To je enkratna priložnost za druženje, na žalost premalokrat izrabljena," je povedal Bojan Veselinovič.

"To je resen šport!"

"Zob časa nas najeda," se je šalil Uroš Šoštarič, že okrog 40 let dejaven član SCIJ Slovenija, društva, ki ima v svojem logu račko na smučeh (avtor: Milan Maver).

"To je resen šport. Mi se ne zafrkavamo. Večer pred tekmo vsi mažejo [smuči] in gredo hitro spat," je še povedal. V resnici je seveda drugače. Le redko kdo zares vzame tekmo, poudarek je na druženju.

Tisti najbolj zagrizeni, ki so med najhitrejšimi v kombinaciji teka na smučeh in veleslaloma, se udeležijo svetovnega prvenstva, ki bo letos konec marca v Meribelu.

Binca in njena štorija iz leta 1968

Slovenski novinarji smučarji izdajajo tudi revijo Raca. Albina Podbevšek - Binca je v sveži številki zbrala nekaj anekdot. Eno izmed njih si bomo sposodili za konec tega prispevka: "Štorija je s svetovnega srečanja SCIJ v Bayerischzellu 1968, kjer sem nehote poskrbela za gromki smeh. Moj prvi tek na smučeh skozi gozd po zasilnih špurah se je končal s praskami in strganimi pumparicami, sposojenimi od Jojota Pogačnika, ker me je veja zgrabila za hosentregarje in pahnila na štor. V cilju so se mi režali, namesto da bi mi pomagali! Edino Jojo je ostal resen.

T. O., delno povzeto po prispevku Marjete Klemenc za TV SLO