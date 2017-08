Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Žan Mark Šiško ni odšel z reprezentanco v Izrael. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novo krčenje seznama: Odpadel Žan Mark Šiško

Konec tedna tekmi z Izraelom in Turčijo

16. avgust 2017 ob 07:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca je na turnir v Izrael odpotovala s 14 igralci. Selektor Igor Kokoškov se je za sodelovanje na pripravah zahvalil Žanu Marku Šišku.

"Sestava naše ekipe je takšna, da smo morali skrčiti seznam kandidatov za nastop na evropskem prvenstvu. Za Žanom Markom je odlično poletje, izkazal se je že pri reprezentanci do 20 let, kjer je bil nosilec moštva, dobro je delal tudi v preteklih dveh tednih v članski reprezentanci. Ob tako dominantnem igralcu, kot je Goran Dragić, imamo zelo malo prostora na položaju organizatorja igre. V tem trenutku imamo na razpolago košarkarje, ki so z nami dlje časa in bolje pripravljeni kot Šiško. Naslednja reprezentančna akcija nas čaka že v novembru in prepričan sem, da je Žan Mark zlata prihodnost slovenske reprezentance. Najlepše se mu zahvaljujem za pristop na treningih in profesionalizem. Je odličen košarkar in fant, na katerega bomo v prihodnosti vsekakor računali," je povedal Kokoškov.

Do evropskega prvenstva bosta odpadla še dva košarkarja, saj lahko vsaka reprezentanca nastopi z 12 igralci.

V petek se bodo Slovenci v Tel Avivu pomerili z Izraelom, v soboto pa s Turčijo.

Seznam slovenske reprezentance:

Jaka Blažič (Andorra)

Vlatko Čančar (Mega Leks)

Žiga Dimec (Krka)

Luka Dončić (Real Madrid)

Goran Dragić (Miami Heat)

Jan Kosi (Sixt Primorska)

Miha Lapornik (brez kluba)

Edo Murić (brez kluba)

Aleksej Nikolić (Brose)

Klemen Prepelič (Paris Levallois)

Anthony Randolph (Real Madrid)

Matic Rebec (brez kluba)

Gašper Vidmar (Banvit)

Saša Zagorac (Sopron)

PRIPRAVLJALNE TEKME



Petek (Tel Aviv):

IZRAEL - SLOVENIJA



Sobota (Tel Aviv):

SLOVENIJA - TURČIJA



Četrtek, 24. avgusta, ob 20.00 Stožice

SLOVENIJA - HRVAŠKA



Petek, 25. avgusta (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA (zaprta tekma)

R. K.