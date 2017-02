Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rokometaši Ribnice so premagali Jeruzalem Ormož. Foto: Renata Pršina Jug/ MRK Krka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novomeščani niso dovolili vrnitve Mariborčanov

Ribnica ugnala Jeruzalem Ormož

1. februar 2017 ob 22:25

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši so sklenili 17. krog 1. NLB Leasing lige, v kateri so Ribničani ugnali Ormožane, Krka pa je bila boljša od Maribor Branika.

Nekaj manj kot dvomesečni premor zaradi svetovnega prvenstva v Franciji očitno ni bistveno spremenil razmerja moči na domačem prizorišču.

Na osrednji tekmi 17. kroga je Krka na kolena položila mariborski Branik. Novomeška ekipa je z enajsto zmago v sezoni zadržala tretje mesto, medtem ko mariborska zasedba ostaja na sredini prvenstvene lestvice.

Novomeščani niso dovolili vrnitve

Večji del prvega polčasa je minil v izenačeni igri, v sami končnici pa so na novomeškem parketu zagospodarili domači rokometaši. V 25. minuti so vodili s 14:13, v zadnjih petih minutah pa naredili delni izid 6:1 in na velik odmor odšli s prednostjo šestih golov (20:14). V drugi polovici tekme so imeli Dolenjci vse niti igre v svojih rokah, Štajerce so vseskozi držali na varni razdalji in z odločno predstavo onemogočili vse njihove poskuse po vrnitvi.

1. NLB Leasing liga, 17. krog:

KRKA - MARIBOR BRANIK

35:32 (20:14)

Rašo 11, Jurečič 6; Hrastnik in Špende po 7.

RIKO RIBNICA - JERUZALEM ORMOŽ

32:28 (12:12)

Leban 8, Kulenović 6; Žuran 7.

DOBOVA - DRAVA PTUJ

29:22 (12:11)

Miklavčič in Smojver po 6; Gregorc 5.

ISTRABENZ PL. IZOLA - DOL TKI HRASTNIK

20:25 (11:11)

Radojević in Jurič po 6; Klepej 8.

TRIMO TREBNJE - KOPER 2013

23:25 (13:11)

Udovič 7; Smolnik in Sokolič po 6.

URBANSCAPE LOKA - SLOVENJ GRADEC 2011

26:23 (16:11)

Damjan 6, Kavčič 5; Cvetko 6.

Lestvica: RIKO RIBNICA 17 15 2 0 32 KOPER 2013 17 13 2 2 28 KRKA 17 11 1 5 23 URBANSCAPE LOKA 17 9 4 4 22 JERUZALEM ORMOŽ 17 9 1 7 19 DOBOVA 17 9 1 7 19 MARIBOR BRANIK 17 8 1 8 17 TRIMO TREBNJE 17 6 3 8 15 DOL TKI HRASTNIK 17 6 1 10 13 SLOVENJ GRADEC 2011 17 3 3 11 9 DRAVA PTUJ 17 3 1 13 7 ISTRABENZ PLINI IZOLA 17 0 0 17 0

M. L.