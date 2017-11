Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Nik Henigman je dosegel osem golov ob zmagi Ribnice v Trebnjem. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Novomeščanom spodrsnilo v Dobovi; na vrh Koper

Zmaga Ribnice v Trebnjem

3. november 2017 ob 21:48,

zadnji poseg: 4. november 2017 ob 22:02

Dobova - MMC RTV SLO

Do zdaj vodilno moštvo državnega rokometnega prvenstva, Krka, je v 8. krogu presenetljivo klonilo v Dobovi, ki je bila boljša s 27:26.

Gostitelji so dobili polčas s 16:14, nato pa v 32. minuti ušli na +4 (18:14). A gostje so jih hitro ujeli, v 46. minuti pa prvič na dvoboju povedli z 22:21. Kazalo je, da so Novomeščani dosegli pravo delovno temperaturo, s tem pa se niso strinjali Posavci.

Vse do konca tekme so se trdovratno upirali papirnatim favoritom dvoboja in v 58. minuti znova povedli s 26:25. Navkljub izključitvi Mateja Kučiča so končnico odigrali zrelo in preudarno, zmagoviti gol pa je dosegel Adam Seferović.

V domači ekipi sta bila najučinkovitejša Dorian Markušić s šestimi in Dominik Smojver s petimi goli, v gostujoči pa Jernej Papež z devetimi ter Grega Okleščen s sedmimi zadetki.

Ob porazu Novomeščanov se je na vrh zavihtela Ribnica, ki je z 31:30 slavila v Trebnjem. Nik Henigman je dosegel osem golov. Enako uspešen je bil na drugi strani tudi Kristjan Horžen.

Spodrsljaj Krke je izkoristil Koper 2013, ki se je po zmagi nad Šmartnim (24:21) zavihtel na vrh lestvice.

ROKOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

1. NLB LIGA, 8. krog



GROSIST SLOVAN - URBANSCAPE LOKA

24:34 (12:16)

Bogdanić-Jenko, Prevolnik, Sankovič 4; Kavčič 9, Jesenko 6, Jamnik 5.



TRIMO TREBNJE - RIKO RIBNICA

30:31 (16:14)

Horžen 8; Henigman 8, Kovačič 5.



DOBOVA - KRKA

27:26 (16:14)

Markušić 6, Smojver 5; Papež 9, Okleščen 7.

JERUZALEM ORMOŽ - MARIBOR BRANIK

24:21 (13:9)

Čudič 10, Žuran 4; Ocvirk 7.

KOPER 2013 - HERZ ŠMARTNO

24:21 (11:13)

Rapotec 5, Grzentič, Moljk in Sokolič po 3; Strmljan 8.

Lestvica: KOPER 2013 8 5 2 1 12 RIKO RIBNICA 8 5 1 2 11 KRKA 8 5 0 3 10 URBANSCAPE LOKA 8 5 0 3 10 MARIBOR BRANIK 8 4 1 3 9 JERUZALEM ORMOŽ 8 4 1 3 9 DOBOVA 8 2 2 4 6 TRIMO TREBNJE 8 2 1 5 5 SLOVAN 8 1 2 5 4 HERZ ŠMARTNO 8 1 2 5 4

A. V.