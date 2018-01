Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jimmy Howard in Gustav Nyquist se veselita zmage Detroita. Foto: Reuters Dodaj v

Nyquist in Howard še poglobila krizo Pittsburgha

Tampa in Vegas nizata zmage

1. januar 2018 ob 06:14

Detroit - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha, ki so osvojili Stanleyjev pokal v zadnjih dveh sezonah, nikakor ne najdejo šampionske forme. Detroit jih je odpravil s 4:1.

Pingvini so izgubili kar sedem od zadnjih desetih tekem in so šele na predzadnjem mestu v diviziji. Čaka jih še zelo veliko dela v drugi polovici sezone za preboj v končnico. V Little Caesars Areni je blestel vratar rdečih kril Jimmy Howard s 37 obrambami.

Gustav Nyquist je načel mrežo Pingvinov v 12. minuti, tri minute pred koncem pa je zapečatil njihovo usodo. Edini zadetek za prvake je ob prednosti igralca več dosegel Jevgenij Malkin.

V vzhodni konferenci zanesljivo vodi Tampa z 58 točkami. Tokrat je odpravila Columbus na gostovanju kar s 5:0. Tyler Johnson je dosegel prva dva gola na začetku druge tretjine.

Evforija v Las Vegasu ne pojenja. Prvi hat-trick v zgodovini kluba je dosegel William Karlsson. Vodilna ekipa Zahoda je ugnala Toronto s 6:3 pred 18.100 navdušenimi navijači. Že po četrt ure je Vegas vodil s 3:0.

Tekme 31. decembra:

DETROIT - PITTSBURGH 4:1

Nyquist 12., 57., Larkin 21., Nielsen 36.; Malkin 29.

VEGAS - TORONTO 6:3

ANAHEIM - ARIZONA 5:2

COLUMBUS - TAMPA BAY 0:5

EDMONTON - WINNIPEG 0:5

DALLAS - SAN JOSE 6:0

COLORADO - NY ISLANDERS 6:1

CALGARY - CHICAGO * 4:3

* - po podaljšku



Ponedeljek ob 19.00:

BUFFALO - NY RANGERS (zimska klasika na stadionu Citi Field)

VZHODNA KONFERENCA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 38 28 8 2 58 WASHINGTON CAPITALS 40 24 13 3 51 NEW JERSEY DEVILS 38 22 10 6 50 BOSTON BRUINS 37 21 10 6 48 TORONTO MAPLE LEAFS 40 23 15 2 48 COLUMBUS BLUE JACKETS 40 22 15 3 47 NEW YORK RANGERS 38 20 13 5 45 NEW YORK ISLANDERS 39 20 15 4 44 --------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 38 18 13 7 43 PITTSBURGH PENGUINS 40 19 18 3 41 PHILADELPHIA FLYERS 38 16 14 8 40 FLORIDA PANTHERS 38 17 16 5 39 DETROIT RED WINGS 38 15 16 7 37 MONTREAL CANADIENS 39 16 19 4 36 OTTAWA SENATORS 37 12 17 8 32 BUFFALO SABRES 38 10 20 8 28 ZAHODNA KONFERENCA T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 37 26 9 2 54 WINNIPEG JETS 40 23 11 6 52 NASHVILLE PREDATORS 38 23 10 5 51 LOS ANGELES KINGS 39 23 11 5 51 ST. LOUIS BLUES 41 24 15 2 50 DALLAS STARS 40 22 15 3 47 SAN JOSE SHARKS 36 20 12 4 44 ANAHEIM DUCKS 40 18 14 8 44 --------------------------------------- MINNESOTA WILD 39 20 16 3 43 CHICAGO BLACKHAWKS 38 18 14 6 42 CALGARY FLAMES 39 19 16 4 42 COLORADO AVALANCHE 38 19 16 3 41 EDMONTON OILERS 39 17 19 3 37 VANCOUVER CANUCKS 39 16 18 5 37 ARIZONA COYOTES 41 9 27 5 23

A. G.