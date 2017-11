O jesenskem prvaku odločata zadnja dva kroga

V sredo povratna tekma polfinala pokala

27. november 2017 ob 11:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so v Celju s prvim porazom v sezoni ekspresno zapravili kapital priigran na derbiju proti Olimpiji, tako da sta ekipi spet izenačeni na vrhu.

O jesenskem prvaku bosta tako odločala zadnja dva kroga, ki bosta odigrana v začetku decembra. Precej težje delo čaka Olimpijo, ki bo gostovala v Domžalah, nato pa na svojem stadionu pričakala Celje. Mariborčani bodo obe tekmi igrali v Ljudskem vrtu, najprej proti Gorici, nato še proti Aluminiju. Še prej se bosta Maribor in Olimpija v sredo ob 20.15 pomerila na povratnem obračunu polfinala Pokala Slovenije. Veliko prednost imajo Ljubljančani, ki so na prvi tekmi slavili s 3:0.

Milanič: Nismo bili nagrajeni za trud

"Neverjetno. To je ena izmed tistih tekem, ko fantom nimam očitati česa drugega kot to, da niso zadeli večkrat od tekmecev. Z našimi zamislimi smo jih onemogočili, a je nogomet, žal, nepredvidljiv in nismo bili nagrajeni za trud. Manjkal je naš gol v prvem polčasu, da bi se vse obrnilo v pravo smer," je po porazu v Celju z 2:1, prvem na 17 prvenstvenih obračunih, povedal trener Maribora Darko Milanič.

"Škoda, da se je niz prekinil. Še posebej mi je žal razpleta, saj si po prikazanem nismo zaslužili poraza. Ne bo pa pustil večjih posledic. Opazno je, da smo še vedno v dobrem stanju. Podoba na igrišču je imela rep in glavo, dovolj bo moči za uspešen finiš. Naredili bomo vse, da v pokalnem derbiju nadoknadimo zaostanek. Potem pa zmagamo v preostalih dveh prvenstvenih tekmah," je še dodal Milanič.

Kosič: Zmaga je zaslužena

Trener Celjanov Dušan Kosič je bil razumljivo zadovoljen: "Mislim, da smo gledali zanimivo tekmo. Zmaga je nagrada za odnos fantov na igrišču. Bolj kot točke me zanimajo principi, s katerimi se ukvarjamo na treningih. Najbolj važen je odnos do dela, kar pa se tiče kvalitete igre moramo na treningih še veliko postoriti. Čestital bi svojim igralcem za zasluženo zmago."

Bišćan: Bili smo dobri, na trenutke odlični

Spodrsljaj vijoličastih je dan pozneje izkoristila Olimpija, ki je z 1:0 premagala Krško. Strelec je bil povratnik v prvo postavo Rok Kronaveter, ki je zabil prvič po lanskem decembru. "Odigrali smo odlično tekmo. Pripravili smo si ogromno lepih priložnosti in prevladovali. Mogoče bi tekmo morali prej odločiti, ampak najbolj pomembne so tri točke. Krško ni imelo prave priložnosti. Res smo igrali dobro, tako v obrambi kot v napadu. Lahko smo zadovoljni, kajti po porazu je pomembno, da se hitro pobereš. Uspelo nam je, zdaj pa gremo na zmago še na preostalih treh tekmah v tem delu sezone," je za klubsko spletno stran povedal Kronaveter.

"Na koncu smo res malce trepetali, ker nismo dosegli drugega gola, ampak mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo, na trenutke celo odlično. Zadovoljen sem s svojimi fanti, naredili so tisto, kar je potrebno za zmago," je povedal trener Olimpije Igor Bišćan.

V spodnjem posnetku lahko poslušate odmeve po tekmi Celje - Maribor (2:1) na Valu 202.

R. K.