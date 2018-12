Ronnie O'Sullivan velja za enega najboljših igralcev snukerja vseh časov. Foto: Reuters Dodaj v

O'Sullivan na vrhu večne lestvice prehitel Hendryja

Ubranil lansko zmago

10. december 2018 ob 09:44

York - MMC RTV SLO

Ronnie O'Sullivan je v finalu UK Championshipa premagal Marka Allena z 10:6 in se veselil že rekordne sedme zmage na tem turnirju.

UK Championship spada med tri največje turnirje na svetu, za O'Sullivana je bila to že 19. zmaga na največjih turnirjih, kar pomeni, da je zdaj sam rekorder (prej si je rekord delil s Stephenom Hendryjem).

"Zgodovinsko, fantastično, saj ne morem verjeti," so bile prve besede zmagovalca. "Igral sem res dobro, a sem se moral prepričati, saj je bilo na trenutke res naporno. Čudovito je, da sem premagal Hendryjev rekord. On je vendarle moj junak, moj vzornik, on je bil vedno špica našega športa. No, še vedno moram postati osemkrat svetovni prvak, torej me čaka še nekaj dela."

O'Sullivan je zdaj tudi samostojni rekorder po zmagah na UK Championshipu, prej si je ta rekord delil s Stevom Davisom. Raketa je na tem turnirju slavila tudi lani.

S. J.