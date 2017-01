O'Sullivan po seriji sedmih iger do sedmega mastersa

Perry sploh v prvem finalu treh največjih turnirjev

23. januar 2017 ob 08:03

London

Ronnie O'Sullivan je v finalu mastersa premagal Joea Perryja z 10:7, za Angleža je to rekordna sedma zmaga na drugem najmočnejšem turnirju v snukerju.

Oba finalista sta zakorakala že v peto desetletje življenja, a njuni karieri sta precej različni. O'Sullivan je igral že v svojem 12. finalu mastersa, na drugi strani pa je Perry sploh prvič igral v finalu enega od treh največjih turnirjev.

Perry zapravil možnost za vodstvo s 5:1

Začetek je popolnoma pripadel 42-letnemu Perryju, ki je hitro povedel s 4:1 in imel priložnosti, da dobi tudi šesto igro, a je zgrešil dokaj enostavno rdečo kroglo. To je odprlo serijo Rakete, ki je nanizala kar sedem zaporednih iger. Po vodstvu 8:4 je brez večjih težav ubranil visoko prednost in se prvi dokopal do ciljnih desetih iger.

Proti Liangu je imel precej sreče

"Joe je odigral odličen turnir in bi me moral premagati. Imel sem srečo," je bil po finalu skromen O'Sullivan. Prav gotovo pa je imel srečo, v prvem krogu bi moral izgubiti proti Liang Venboju, a je Kitajec zgrešil zadnjo (lahko) črno kroglo, s katero bi slavil s 6:4.

Zdaj cilja na svetovno prvenstvo

O'Sullivan je svoj prvi masters osvojil že leta 1995, ko je bil še najstnik: "Takrat sem bil vesel, da mi je uspelo dobiti en turnir. Zdaj jih imam že sedem! Nekdo res pazi name. Rekordi so sicer lepi, a ciljam tudi na svetovno prvenstvo." 17-dnevni spektakel se bo kot običajno končal na prvi ponedeljek v maju, kmalu zatem pa bo O'Sullivan obiskal Slovenijo na ekshibicijskem turnirju, kjer se bo pomeril z Juddom Trumpom.

Masters, finale:

O'SULLIVAN (ANG/1) - PERRY (ANG/9) 10:7

Največ osvojenih turnirjev velike trojice

Igralec SP ZK Masters Skupaj Stephen Hendry 7 5 6 18 Ronnie O'Sullivan 5 5 7 17 Steve Davis 6 6 3 15 John Higgins 4 3 2 9 Ray Reardon 6 0 1 7 Mark Selby 2 2 3 7 Mark Williams 2 2 2 6 Alex Higgins 2 1 2 5



Opomba: V srednjih stolpcih je število zmag na svetovnem prvenstvu (SP), odprtem prvenstvu Združenega kraljestva (ZK) in mastersu.

