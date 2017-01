O'Sullivan slavil po menjavi konice, Perry po preobratu 2:5

Raketa že v 12. finalu

22. januar 2017 ob 10:23

London - MMC RTV SLO

V finalu mastersa - drugega najmočnejšega turnirja v snukerju - bosta igrala branilec naslova Ronnie O'Sullivan in Joe Perry.

41-letni O'Sullivan je ugnal Marka Fuja s 6:4. V prvih sedmih igrah je Fu vselej pobegnil v prednost ene igre, a ga je Anglež vedno ujel, na koncu pa se na krilih treh zaporednih iger prebil že v svoj 12. finale na tem turnirju.

Po menjavi igral še bolje

V tretji igri je polomil konico na svoji palici, zato je bil odmor že po tej igri (in ne načrtovani četrti), da je lahko popravil opremo. "To je najbrž najboljša zmaga v moji karieri, glede na vse okoliščine z opremo. Konica je bila popolnoma uničena, bil sem brez možnosti. Dovolili so mi predčasno menjavo, kar mi je pomagalo," je po dvoboj razlagal zmagovalec.

V tolažbo mu je vsaj niz turnirja

Fu, ki je s 141 točkami postavil najvišji niz na turnirju, je strnil vtise: "Bolje, da sem izgubil zaradi fenomenalne O'Sullivanove igre kot zaradi lastnih napak. Vesel sem, da sem bil del te res odlične igre."

Nor preobrat Perryja

Na drugi strani se je 42-letnemu Perryju sploh prvič uspelo prebiti v finale. Pri tem je potreboval preobrat in pol. Proti Barryju Hawkinsu je namreč že zaostajal 5:2, v osmi igri pa je za preobrat potreboval snuker. To mu je tudi uspelo, nanizal je štiri igre in se veselil ene največjih zmag v karieri: "Res ne morem verjeti. Ko sem se znašel v položaju, da potrebujem snuker, sem že razmišljal o porazu in izbiral besede, ki bi mu jih rekel po porazu. Ta igra je res nora, vedno me preseneča."

Masters, polfinale:

O'SULLIVAN (ANG/1) - FU (HKG/14) 6:4

PERRY (ANG/9) - HAWKINS (ANG/11) 6:5

S. J.