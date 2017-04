Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ronnie O'Sullivan je petkratni svetovni prvak. Foto: worldsnooker.com Judd Trump bo še drugič v nekaj mesecih obiskal Ljubljano. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

O'Sullivana lahko v Tivoliju vidite tudi s pomočjo MMC-ja

Podeljujemo dve vstopnici

28. april 2017 ob 12:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Sheffieldu gre počasi h koncu vrhunec sezone v snukerju, za naslov svetovnega prvaka se borijo še štirje gladiatorji.

Novi (ali stari svetovni prvak, branilec Mark Selby je namreč še vedno v igri) bo znan 1. maja, vsega deset dni kasneje pa v Ljubljano spet prihaja dogodek Best of snooker.

Štirje velikani te igre so Ljubljano obiskali že decembra, nov dogodek pa se obeta 11. maja. Že nekaj časa je znano, da bosta v Hali Tivoli igrala petkratni svetovni prvak in največji magnet tega športa Ronnie O'Sullivan ter Judd Trump.

Organizatorji so zdaj povabili še dva obetavna igralca, ki sta prihodnost te igre - to sta 21-letni Oliver Lines in leto starejši Luca Brecel, ki je letos v uvodnem krogu svetovnega prvenstva šele po odločilni igri z 10:9 izgubil proti Marcu Fuju.

V sodelovanju z organizatorjem podarjamo dvakrat po eno vstopnico za dogodek Best of Snooker Ljubljana. Odgovorite na nagradno vprašanje:

Ronnie O'Sullivan je pred 20 leti v Cruciblu postavil rekord, saj je najhitreje v zgodovini (na profesionalnih turnirjih) dosegel niz 147 točk. Koliko minut in sekund je potreboval, da je nanizal 147?

Upoštevali bomo pravilne odgovore, ki bodo prišli na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si do 5. maja do 10. ure. Ob sporočilu pripišite tudi svoje ime in priimek ter naslov.





S. J.