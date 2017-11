Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin je prva favoritinja za današnjo zmago. Foto: Reuters Dodaj v

Ob 10. uri prva vožnja slaloma v Leviju

Na štartu štiri Slovenke

11. november 2017 ob 09:41

Levi - MMC RTV SLO

Levi na Finskem gosti prvi ženski slalom v letošnji sezoni svetovnega pokala. Ana Bucik ima številko 13.

Slovenska ženska smučarska reprezentanca je pet dni trenirala na tem finskem prizorišču. Dekleta so se pripravljala tudi s Shiffrinovo in Slovakinjo Petro Vlhovo. Prva vožnja bo ob 10.00, druga pa ob 13.00. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju. V nedeljo bo v Leviju še moški slalom.

Štartna lista: 1 F. HANSDOTTER ŠVE 2 N. HAVER LOESETH NOR 3 M. SHIFFRIN ZDA 4 W. HOLDENER ŠVI 5 E. WICKSTRÖM ŠVE 6 B. SCHILD AVT 7 P. VLHOVA SLK 8 K. TRUPPE AVT 9 C. COSTAZZA ITA 10 I. CURTONI ITA 11 R. STIEGLER ZDA 12 M. SKJOELD NOR 13 A. BUCIK SLO ... 25 M. FERK SLO 49 K. LIVK SLO 59 M. HROVAT SLO



T. O.