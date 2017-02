Ob 11.15 ženski smuk: Štuhčeva glavna kandidatka za zlato

Prenos obeh smukov na TV SLO 2 in MMC-ju

12. februar 2017 ob 09:44

St. Moritz - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Po sobotni odpovedi moškega smuka bodo danes na SP-ju v St. Moritzu poskušali pod streho spraviti tako žensko kot moško preizkušnjo. Ilka Štuhec je pri dekletih prva favoritinja za zmago.

26-letna Mariborčanka je bila v sredo in četrtek najhitrejša na obeh treningih smuka. Smuk bo zanjo popravni izpit po 11. mestu na superveleslalomu in odstopu na petkovi kombinaciji, ko je bila po skrajšanem smuku, ki ga ni idealno izpeljala, druga, nato pa je v slalomu odstopila že pri tretjih vratih. Štuhčeva je v petek dejala, da je zamujena priložnost ne bi smela spraviti iz tira. "Dobro se počutim. Sem sproščena, teren je razgiban in super. Res uživam, ko smučam," pravi vodilna v smukaškem seštevku svetovnega pokala, ki je izbrala štartno številko sedem.

Decembra je zmagala na treh smukih za svetovni pokal - dveh v Lake Louisu in enem v Val d'Iseru. Na zadnjem pred dvema tednoma v Cortini je bila tretja za Laro Gut in Sofio Goggia. Italijanka je dobila kombinacijski smuk, a nato tako kot Štuhčeva odstopila. Gutova pa se je v petek na slalomskem ogrevanju poškodovala in že končala sezono. Na obeh treningih je bila najbližje Slovenki Švicarka Fabienne Suter.

Vremenska napoved za danes je boljša, namesto jasnega vremena naj bi bilo sicer oblačno, toda trdovratne megle, ki se je včeraj zadržala v osrednjem delu proge in razočarala 35.000 na spektakel pripravljenih gledalcev, naj vendarle ne bi bilo. Pojav, ko se zaradi toplega zraka z juga prek prelaza Maloja čez hribe kot kača priplazi megla, imenujejo tudi "kača iz Maloje".

Ženski smuk se bo začel ob 11.15, moški pa ob 13.30. Prenos obeh bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Štartna lista, smuk (Ž): 1 N. SCHMIDHOFER AVT 2 J. WILES ZDA 3 T. WEIRATHER LIE 4 L. ROSS ZDA 5 S. GOGGIA ITA 6 S. VENIER AVT 7 I. ŠTUHEC SLO 9 L. VONN ZDA 10 C. SCHEYER AVT 11 F. SUTER ŠVI 13 V. REBENSBURG NEM 15 J. SCHNARF ITA 17 K. KLING ŠVE 18 T. WORLEY FRA 19 C. SUTER ŠVI 23 M. FERK SLO

Štartna lista, smuk (M): 1 C. JANKA ŠVI 2 M. OSBORNE-PARADIS KAN 3 A. THEAUX FRA 5 D. PARIS ITA 6 V. KRIECHMAYR AVT 7 P. FILL ITA 8 B. KLINE SLO 9 K. JANSRUD NOR 11 T. GANONG ZDA 13 B. FEUZ ŠVI 15 H. REICHELT AVT 17 E. GUAY KAN 19 M. MAYER AVT 20 A. A. KILDE NOR 22 K. KOSI SLO 30 R. PERKO SLO 34 M. HROBAT SLO

M. R.