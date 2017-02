Moški superveleslalom v Kvitfjellu

Na štartu štirje Slovenci

26. februar 2017 ob 11:47,

zadnji poseg: 26. februar 2017 ob 12:04

Kvitfjell - MMC RTV SLO

V Kvitfjellu je danes na sporedu predzadnji superveleslalom za svetovni pokal alpskih smučarjev. Boštjan Kline je že v cilju, zdi se, da bo uvrščen zelo visoko.

Tekma se je začela opoldne, prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju. Kline, ki je ta konec tedna na olimpijski progi odlično razpoložen (v petek je zmagal na smuku, včeraj pa je bil sedmi), je nastopil s številko dve in za skoraj sekundo ugnal Švicarja Carla Janka.

Nastopili bodo še trije Slovenci: Martin Čater, Klemen Kosi in Rok Perko.

Štartna lista: 1 C. JANKA ŠVI 2 B. KLINE SLO 3 V. KRIECHMAYR AVT 4 R. BAUMANN AVT 5 M. FRANZ AVT 6 D. COOK KAN 7 D. PARIS ITA 8 T. GANONG ZDA 9 K. JANSRUD NOR 10 P. FILL ITA 11 M. MAYER AVT 12 A. SANDER NEM 13 A.-A. KILDE NOR 26 M. ČATER SLO 30 K. KOSI SLO 49 R. PERKO SLO

T. O.