Ob 12.00 na TV SLO 2/MMC: SP v alpskem smučanju, ekipna tekma

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

14. februar 2017 ob 11:08

St. Moritz - MMC RTV SLO/STA

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v St. Moritzu bo danes v znamenju paralelne preizkušnje mešanih ekip. Prenos tekme na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Med 16 ekipami bo tudi ekipa Slovenije. Branilci naslova so Avstrijci, ki so na prvenstvu pred dvema letoma v Vailu v velikem finalu premagali Kanado, Švedska pa je v malem finalu premagala Švico za bron. Slovenija je izpadla v 1. krogu tekmovanja, osmini finala, ko so bili boljši Norvežani.

Za četrtfinale proti Švedom

Slovenija se bo za preboj v četrtfinale merila z ekipo Švedske. Slovensko ekipo sestavljajo Saša Brezovnik, Ana Bucik, Maruša Ferk, Štefan Hadalin, Miha Hrobat in Žan Kranjec. V 1. krogu pa jih čakajo višje uvrščeni Švedi Frida Hansdotter, Maria Pietilä-Holmner, Emelie Wikström, Mattias Hargin, Gustav Lundbäck in Andre Myhrer.

Drugi pari so Avstrija - Belgija, Norveška - Češka, Francija - Rusija, Švica - Hrvaška, ZDA - Kanada, Nemčija - Slovaška in Italija - Argentina.

Prvi krog tekmovanja se bo začel ob 12. uri. Mešena paralelna smučarska tekme bo na sporedu zimskih olimpijskih iger, ki bodo čez eno leto v Pjongčangu.

SP v alpskem smučanju, St. Moritz

Ekipna tekma, osmina finala, tabela:

AVSTRIJA - BELGIJA

ŠVEDSKA - SLOVENIJA

NORVEŠKA - ČEŠKA

FRANCIJA - RUSIJA

ŠVICA - HRVAŠKA

ZDA - KANADA

NEMČIJA - SLOVAŠKA

ITALIJA - ARGENTNA

