Ob 12.00 se bodo delile medalje v moškem smuku

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC TV

11. februar 2017 ob 11:00

St. Moritz - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v St. Moritzu je danes eden od vrhuncev prvenstva, ob 12.00 se bo začel moški smuk.

Najhitrejša disciplina alpskega smučanja se pogosto primerja s formulo ena. Velika hitrost, odlična tehnika in pogum so le nekateri od dejavnikov, ki na koncu odločajo. Na štartu je 57 tekmovalcev, med katerimi so tudi štirje Slovenci. Največ pričakovanj je položenih na pleča Boštjana Klineta (številka 16).

Prenos boste lahko spremljali na TV Slovenija 2, naši spletni strani in Valu 202, izide pa na posebni FIS-ovi aplikaciji.



Nastopili bodo še Rok Perko (22), Klemen Kosi (26) in Miha Hrobat (34).

S. J.