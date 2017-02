Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ema Klinec je na prvi tekmi v soboto zasedla peto mesto. Foto: BoBo Sorodne novice Na Ljubnem zmaga Norvežanki, Klinčeva peta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob 13.00 na MMC TV: Smučarski skoki na Ljubnem

Pet Slovenk tudi na drugi tekmi

12. februar 2017 ob 12:49

Ljubno - MMC RTV SLO

Na preizkušnji svetovnega pokala smučark skakalk na Ljubnem ob Savinji se ob 13. uri začenja druga tekma, na kateri bo nastopilo pet Slovenk. Skoke lahko v živo spremljate na MMC TV. V kvalifikacijah so bile uspešne Špela Rogelj, Urša Bogataj in Eva Logar, nastop pa sta imeli že prej zagotovljen tudi Maja Vtič in Ema Klinec.

Na startnem seznamu druge tekme v dveh dneh na slovenskem prizorišču je bilo 53 skakalk. V kvalifikacijah je Rogljeva skočila 89 metrov in imela drugi dosežek, Logarjeva (84,5 m) je bila osma, Bogatajeva (83,5 m) pa 16. Klinčeva in Vtičeva sta imeli nastop kot članici najboljše deseterice že zagotovljen, skočili pa sta 92 in 84 metrov.

Avstrijka Daniela Iraschko Stolz je skočila 96,5 metra, kar je nov rekord te skakalnice na tekmah svetovnega pokala za skakalke. V soboto slavila Norvežanka

Na prvi tekmi v soboto je zmagala Norvežanka Maren Lundby, druga je bila Daniela Iraschko Stolz, tretja pa Nemka Katharina Althaus. Ema Klinec je bila peta, Maja Vtič deseta, Špela Rogelj 13., Eva Logar 17. in Urša Bogataj 22.

D. S.