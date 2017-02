Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V odsotnosti Jakova Faka bo Klemen Bauer prvi slovenski adut na svetovnem prvenstvu v Avstriji. Foto: BoBo VIDEO V mešani štafeti Gregorin... Sorodne novice Fak ne bo tekmoval na svetovnem prvenstvu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob 14.45 začetek svetovnega prvenstva v biatlonu

Slovenija v postavi Bauer, Dovžan, Gregorin in Eržen

9. februar 2017 ob 09:33

Hochfilzen - MMC RTV SLO

S tekmo mešanih štafet se danes v Hochfilznu začenja svetovno prvenstvo v biatlonu, na katerem bodo v enajstih dneh razdelili enajst kompletov medalj.

Tekma mešanih štafet se bo začela ob 14.45, prenos pa boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju. Za Slovenijo bodo nastopali Klemen Bauer, Miha Dovžan, Teja Gregorin in Anja Eržen.

Zlato bodo branili Francozi, lani pa so bili na stopničkah še Nemci in Norvežani. Med favorite glede na sezono nedvomno sodijo tudi Čehi in Rusi. Pred leti je bila v tej disciplini izredno močna Slovenija, saj so Jakov Fak, Klemen Bauer, Teja Gregorin in Andreja Mali na prvenstvu 2012 v Ruhpoldingu osvojili srebrno kolajno.

"Preizkusila sem progo in strelišče in lahko rečem, da je prvi vtis dober. Na tej progi se dobro počutim in tudi sam prihod na strelišče, ki je tukaj izredno težak, mi zelo ustreza. Verjamem, da sem na zadnjih treningih odpravila napake, ki so se mi pojavljale pri streljanju, veliko pa sem se posvetila tudi psihični pripravi, zato optimistično pričakujem prve tekme," je po treningih v Avstriji povedala Gregorinova, ki na SP-ju nastopa že 11.

Četrtek ob 14.45:

Mešana štafeta, 2x6 + 2x7,5 km



Petek ob 14.45:

Šprint (Ž), 7,5 km

Sobota ob 14.45:

Šprint (M), 10 km



Nedelja ob 10.30:

Zasledovalna tekma (Ž), 10 km

Ob 14.45:

Zasledovalna tekma (M), 12,5 km



Sreda, 15. februarja, ob 14.30:

Posamična tekma (Ž), 15 km

Četrtek, 16. februarja, ob 14.30:

Posamična tekma (M), 20 km

Petek, 17, februarja, ob 14.45:

Štafeta (Ž), 4 x 6 km



Sobota, 18. februarja, ob 14.45:

Štafeta (M), 4 x 7,5 km



Nedelja, 19. februarja, ob 11.30:

Skupinski štart (Ž), 12,5 km

Ob 14.45:

Skupinski štart (M), 15 km

R. K.