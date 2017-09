Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenija je v prvih dveh krogih premagala Poljsko in Finsko. Foto: BoBo Sorodne novice Antetokunmpo dostojno zamenjal mlajšega brata Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob 15.30 neporaženi Slovenci proti Grčiji

Tretji dan so z zmago odprli Francozi

3. september 2017 ob 14:24

Helsinki - MMC RTV SLO

Na evropskem prvenstvu v košarki so danes na sporedu tekme tretjega kroga v skupinah A in B. Slovenija bo ob 15.30 v Helsinkih igrala z Grčijo.

Spored v skupini A sta odprli Francija in Islandija. Evropski prvaki iz leta 2013 po pričakovanjih niso imeli težav in so odpravili Islandce s 115:79.

SKUPINA A



FRANCIJA - ISLANDIJA

115:79 (29:25, 20:17, 37:14, 29:23)

Ob 15.30:

SLOVENIJA - GRČIJA

Ob 19.00:

FINSKA - POLJSKA



SKUPINA B



Ob 14.45:

GRUZIJA - UKRAJINA

Ob 17.30:

LITVA - ITALIJA

Ob 20.30:

NEMČIJA - IZRAEL

R. K.