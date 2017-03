Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je bil v četrtek na posamični tekmi najboljši Slovenec z 9. mestom. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob 16.15 ekipna tekma skokov, pravkar tek na 30 km

Prenos na TV SLO in MMC-ju

4. marec 2017 ob 12:15,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 13:58

Lahti - MMC RTV SLO/STA

Predzadnji dan SP-ja v nordijskem smučanju v Lahtiju se bodo skakalci merili na ekipni tekmi na veliki skakalnici, smučarske tekačice pa se pravkar borijo za medalje na 30 km s skupinskim štartom.

Slovenijo bodo zastopali skakalci Anže Lanišek, Jernej Damjan, Jurij Tepeš in Peter Prevc. Prva serija bo ob 16.15. Zlato izpred dveh let branijo Norvežani, Slovenci (namesto Laniška je tedaj skakal Nejc Dežman) so bili v Falunu 2015 šesti. Prvi favoriti za zmago so Poljaki, ki so imeli v četrtek na posamični tekmi štiri skakalce med najboljših osem.

Smučarske tekačice so se na progo podale ob 13.30. Slovenk ni na štartu. Naslova ne brani Norvežanka Therese Johaug, ki ne tekmuje zaradi dopinških prekrškov.

Prenosa obeh tekem za odličja lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

