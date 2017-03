Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Kjetil Jansrud vodi v smukaškem seštevku za svetovni pokal. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob 16.30 na TV SLO 2/MMC: Zadnji moški smuk sezone

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

15. marec 2017 ob 15:28

Aspen - MMC RTV SLO

Ob 16.30 je danes v Aspnu na sporedu zadnji smuk sezone v moški konkurenci. Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Po sedmih smukaških preizkušnjah na lestvici za mali kristalni globus vodi Norvežan Kjetil Jansrud, ki ima 33 točk prednosti pred drugouvrščenim Italijanom Petrom Fillom. Na tretjem mestu je prav tako Italijan Dominik Paris, ki pa nima več možnosti za osvojitev kristalnega globusa.

V smukaškem finalu letošnje sezone bo nastopil tudi Boštjan Kline, na progo se bo podal s štartno številko 11. Kline v smukaškem seštevku zaseda 6. mesto, na sedmih dozdajšnjih smukih je zbral 230 točk.

Smuk (M), Aspen

Štartna lista: 1 D. PARIS ITA 2 A. SANDER NEM 3 P. FILL ITA 4 V. KRIECHMAYR AVT 5 K. JANSRUD NOR 6 G. FAYED FRA 7 H. REICHELT AVT 8 J. CLAREY FRA 9 B. FEUZ ŠVI 10 A. A. KILDE NOR 11 B. KLINE SLO 12 P. KÜNG ŠVI 13 E. GUAY KAN 14 R. BAUMANN AVT 15 T. GANONG ZDA 16 C. JANKA KAN

M. L.