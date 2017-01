Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Srečko Katanec je s pripravami zadovoljen. Foto: Reuters VIDEO Nogometaši iz slovenske l... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob 16. uri na MMC TV: Slovenija - Savdska Arabija

Prenos na MMC TV

10. januar 2017 ob 11:55

Abu Dabi - MMC RTV SLO

Danes se bo slovenska nogometna B-reprezentanca v Abu Dabiju na prijateljskem srečanju pomerila s Savdsko Arabijo. Tekmo boste lahko od 16. ure dalje ekskluzivno spremljali na MMC TV.

Slovenska reprezentanca, sestavljena iz igralcev, ki si kruh služijo v Prvi ligi Telekom Slovenije, se v Združenih arabskih Emiratih na tekmo s Savdijci pripravlja od konca prejšnjega tedna.

Selektor Srečko Katanec je s pripravami zadovoljen. "Fantje delajo dobro, želja je velika, pripravljenost pa je v tem delu sezone takšna, kot je," je dejal 53-letni Ljubljančan in poudaril, da so razmere za trening odlične.

Na voljo le igralci iz slovenskih klubov

Na seznamu za tekmi so Matic Kotnik (Celje), Grega Sorčan (Gorica), Rok Vodišek (Olimpija), Jure Balkovec (Domžale), Matija Boben (Gorica), Miha Blažič (Domžale), Antonio Delamea Mlinar (Olimpija), Gaber Dobrovoljc (Domžale), Denis Klinar (Olimpija), Gregor Sikošek (Koper), Matija Širok (Domžale), Sandi Arčon (Gorica), Martin Kramarič (Krško), Rok Kronaveter (Olimpija), Žan Majer (Domžale), Jure Matjašič (Domžale), Amedej Vetrih (Domžale), Miha Zajc (Olimpija), Elvis Bratanović (Domžale), Mitja Lotrič (Rudar), Matej Podlogar (Celje), Matej Pučko (Koper) in Slobodan Vuk (Domžale).

Leta 2000 boljši z 2:0

Slovenci so se s Savdsko Arabijo na uradnih tekmah pomerili zgolj enkrat, in sicer 3. junija 2000, ko so bili za Bežigradom v prijateljskem obračunu boljši z 2:0. Tedaj je za 1:0 v 16. minuti zadel Zlatko Zahovič, vodstvo je v prvi minuti nadaljevanja podvojil Mile Ačimović. Slovenija se bo v petek pomerila še s Finsko. Tekmo si boste lahko ob isti uri v neposrednem prenosu ogledali na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Prijateljski tekmi, Abu Dabi

Danes ob 16.00 (spletni prenos):

SLOVENIJA - SAVDSKA ARABIJA

Petek ob 16.00:

SLOVENIJA - FINSKA

