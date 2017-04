Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Zadnja dva Chelseajeva gola je v mrežo Manchestra zabil N'Golo Kante, kar sta njegova edina zadetka za londonski klub. Foto: EPA Harry Kane je podal za zadetek Hueng Min Sona, nato pa se še sam vpisal med strelce. Foto: EPA Vincent Kompany je prekinil strelski post v angleškem prvenstvu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob 17.00 na Old Traffordu Manchester United - Chelsea

Kompany zadel po 20 mesecih

16. april 2017 ob 13:00

Manchester, London - MMC RTV SLO

V 33. krogu Premier lige nogometaši Manchester Uniteda gostijo Chelsea. Derbi bo na Old Traffordu ob 17.00. V soboto je drugouvrščeni Tottenham s 4:0 odpravil Bournemouth.

Rdeči vragi Chelseaja niso premagali že na osmih premierligaških tekmah zapored, kar je najdaljši niz kluba proti kateremu koli moštvu v ligi. V primeru zmage modrih bi Antonio Conte postal četrti trener Chelseaja, ki bi dvakrat v sezoni premagal Manchester United. Jose Mourinho je do zdaj izgubil obe tekmi proti svojemu nekdanjemu klubu. Njegova zasedba je na teh dveh dvobojih dobila pet golov, dala pa nobenega, a bo zdaj prvič v vlogi gostitelja. Chelsea vodi v prvenstvu, Manchester United pa je trenutno šesti.

Visoka zmaga Tottenhama

Tottenham nadaljuje zanesljivo pot proti drugemu mestu. Gostitelji so na White Hart Lanu dosegli novo zanesljivo zmago. Londončani so povedli v 16. minuti, ko je Christian Erisken izvedel kot. Žoga se je v kazenskem prostoru odbila in prišla do Mouse Dembeleja, ki je mrežo zatresel prvič po lanskem januarju. Tri minute pozneje je za 2:0 po izgubljeni žogi Jacka Wilsherja in lepi podaji s peto Harryja Kane zadel Heung Min Son.

Mreža gostov se je znova zatresla po le dobrih dveh minutah nadaljevanja. Dele Alli je z desne poslal predložek v kazenski prostor, kjer se je Kane otresel Simona Francisa in zabil 25. gol v tej sezoni v vseh tekmovanjih. Končni izid je v drugi minuti sodnikovega dodatka postavil Vincent Jansen. Artur Boruc je njegov prvi poskus ubranil, odbito žogo pa je nizozemski napadalec poslal za Poljakov hrbet.

Kompany zadel po 20 mesecih

Manchester City je v 3:0 v gosteh ugnal Southampton. Po precej nezanimivem prvem delu so varovanci Pepa Guardiole vse gole zabili v drugem polčasu. Domačo mrežo je v 55. minuti načel Vincent Kompany, ki je zadel z glavo po podaji Davida Silve s kota. Belgijski branilec se je med strelce v Premier ligi vpisal prvič po avgustu 2015. V 77. minuti sta hiter protinapad za 2:0 izpeljala Kevin De Bruyne in Leroy Sane, ki je zatresel mrežo. Tri minute pozneje je De Bruyne podal tudi za tretji zadetek, pod katerega se je podpisal Sergio Agüero.

33. krog, danes ob 14.30:

WEST BROMWICH - LIVERPOOL

Ob 17.00:

MANCHESTER U. - CHELSEA

Odigrano v soboto:

TOTTENHAM - BOURNEMOUTH 4:0 (2:0)

Dembele 16., Son 19., Kane 48., Janssen 93.

CRYSTAL PALACE - LEICESTER 2:2 (0:1)

Cabaye 54., Benteke 70.; Huth 6., Vardy 52.



EVERTON - BURNLEY 3:1 (0:0)

Jagielka 49., Mee 71./ag, Lukaku 74.; Vokes 52.



STOKE CITY - HULL CITY 3:1 (1:0)

Arnautović 6., Crouch 66., Shaqiri 80.; Maguire 51.

SUNDERLAND - WEST HAM 2:2 (1:1)

Khazri 26., Borini 90.; Ayew 5., Collins 47. RK: Byram 95./West Ham

WATFORD - SWANSEA 1:0 (1:0)

Capoue 42.

SOUTHAMPTON - MANCHESTER CITY 0:3 (0:0)

Kompany 55., Sane 78., Aguero 80.

Ponedeljek ob 21.00:

MIDDLESBROUGH - ARSENAL

Lestvica: CHELSEA 31 24 3 4 65:25 75 TOTTENHAM 32 21 8 3 68:22 71 MANCHESTER CITY 32 19 7 6 63:35 64 LIVERPOOL 32 18 9 5 68:40 63 EVERTON 33 16 9 8 60:37 57 MANCHESTER UTD. 30 15 12 3 46:24 57 ARSENAL 30 16 6 8 61:39 54 WEST BROMWICH 32 12 8 12 39:41 44 SOUTHAMPTON 31 11 7 13 37:40 40 WATFORD 32 11 7 14 37:52 40 STOKE CITY 33 10 9 14 37:48 39 LEICESTER 32 10 7 15 41:53 37 WEST HAM 33 10 7 16 44:59 37 BURNLEY 33 10 6 17 33:47 36 CRYSTAL PALACE 32 10 5 17 44:52 35 BOURNEMOUTH 33 9 8 16 45:63 35 HULL CITY 33 8 6 19 34:67 30 SWANSEA 33 8 4 21 37:68 28 MIDDLESBROUGH 31 4 12 15 22:37 24 SUNDERLAND 32 5 6 21 26:58 21

T. J.