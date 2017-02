Domen Prevc že v prvem poletu 205,0 m

V ogenj sedem Slovencev, med njimi trije bratje Prevc

3. februar 2017 ob 15:59,

zadnji poseg: 3. februar 2017 ob 16:28

Oberstdorf

Smučarji skakalci so zbrani v Oberstdorfu, kjer se bodo od 17.45 naprej merili v kvalifikacijah pred sobotno tekmo za svetovni pokal v smučarskih poletih.

Na štartni listi kvalifikacij je petdeset skakalcev, med njimi tudi sedem Slovencev: Anže Lanišek, Anže Semenič, Jernej Damjan, Jurij Tepeš Cene Prevc, Peter Prevc in Domen Prevc, ki ima kot tretjeuvrščeni v svetovnem pokalu nastop na sobotni (16.00) in nedeljski (15.00) tekmi že zagotovljen.

Za preboj na tekmo, na kateri bo nastopilo 40 skakalcev, je potrebno v kvalifikacijah premagati deseterico.

Domen Prevc s petim izidom

Skakalci so že opravili s prvo serijo za trening. In Domen Prevc se je izkazal, saj je z 205,0 m dosegel peti izid. Od Slovencev je bil z 221,5 m najdaljši Anže Semenič (10.). Sledili so Peter Prevc (203,0 m), Jernej Damjan (194,5 m), Anže Lanišek (190,0 m), Cene Prevc (187,0 m) in Jurij Tepeš (183,0 m).

Domen Prevc sicer še ni polnoleten, 18. rojstni dan bo praznoval 4. junija. A kljub temu sta se po dogovoru s trenerjem Goranom Janusom odločila, da se preizkusi na velikanki.

