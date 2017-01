Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Slovenija bi z zmago naredila ogromen korak proti enemu izmed prvih dveh mest v skupini. Foto: EPA Veselin Vujović pričakuje težko tekmo. Foto: EPA VIDEO Makedonci vlogo favoritov... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob 17.45 Slovenci proti vselej neugodnim Makedoncem

Zmaga že prinaša uvrstitev v osmino finala

16. januar 2017 ob 10:37

Metz - MMC RTV SLO

Obračun še neporaženih rokometašev Slovenije in Makedonije bo zaznamoval tudi taktični boj selektorjev Veselina Vujovića in Lina Červarja, ki je Hrvaško popeljal do olimpijskega in svetovnega zlata.

Črnogorec Veselin Vujović na slovenski in Hrvat Lino Červar na makedonski strani sta bila pred leti stratega največjih makedonskih klubov Vardarja in Metalurga. Na tekmah v Skopju so se dogajale vse mogoče zadeve, predvsem pa so bile ti dvoboji vselej izjemno vroči in nabiti s čustvi.

Bombarder Lazarov še vedno prva violina

Makedonija je svetovno prvenstvo odprla z zmagama nad Tunizijo (34:30) in Angolo (31:22). Pod vodstvom Červarja so Makedonci doživeli določene spremembe na kadrovskem in taktičnem področju. Nekaj pa se ni spremenilo, prva violina ostaja neuničljivi bombarder Kiril Lazarov, ki bo po koncu sezone najbrž zapustil špansko Barcelono, svoje mesto pa prepustil Slovencu Juretu Dolencu.

Tesna zmaga pred dvema letoma, nato dva remija

Slovenski in Makedonci so se nazadnje na velikem tekmovanju pomerili pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu v Katarju. Slovenci so v osmini finala slavili s 30:28, na zadnjih dveh prijateljskih tekmah pred začetkom lanskega evropskega prvenstva na Poljskem pa sta se tekmi v Celju in Trbovljah končali brez zmagovalcev.

"V vsakem primeru se obeta zanimiva tekma, zmagala pa bo ekipa, ki bo pokazala več želje in zbranosti. Vsi vemo, da se igra Makedonije vrti okrog Lazarova, ki bo ne glede na tekmeca na nasprotni strani dosegel svoje število golov, pomembneje bo ustaviti njegove soigralce. Makedonija je pod vodstvom Červarja nekoliko spremenila svoj slog igre, predvsem je veliko bolj trdna v obrambi, veliko igra z dvema krožnima napadalcema, pa tudi tekaško je boljša," je tekmo napovedal Vujović.

Igrajo s sedmimi igralci v polju

Miha Zarabec je previden, a prepričan, da je Slovenija boljša: "Na zadnjih dveh medsebojnih tekmah so nas Makedonci malce uspavali s svojo počasno in taktično igro. Njihova igra sloni na Lazarovu in mi se bomo na to maksimalno pripravili. Na tej tekmi bo vse odvisno od nas samih in našega pristopa, a menim, da smo kakovostnejši od Makedoncev." Obramba bo slonela na Mateju Gabru, ki svari pred vselej neugodnimi Makedonci. "Tekma bo zelo težka. Na tem prvenstvu smo videli, da Makedonci večino časa v napadu igrajo s sedmimi rokometaši v polju. Naša obramba se bo morala podrediti tej makedonski strategiji, a navkljub temu se nadejam tretje zmage v Metzu," je dejal krožni napadalec Picka iz Szegeda.

Červar opozarja na slovensko hitro igro

Červar se zaveda, da divjanje po igrišču Makedoncem ne ustreza: "Slovenijo zelo spoštujem. Gre za reprezentanco, ki goji dinamičen rokomet in je izjemno močna na tehničnem in taktičnem področju, v njenih vrstah so številni sijajni igralci. Z njo se ne moremo kosati v hitrosti, v tem elementu je Slovenija daleč pred nami. Zaradi tega se jim bomo zoperstavili z disciplinirano igro, svoje slabosti pa bomo skušali nadomestiti z bojevito igro." Lazarov je dodal: "Gre za balkanski derbi, na njih pa je zelo nehvaležno napovedovati zmagovalca. Slovenija je v rahli prednosti, predvsem zaradi svojih izkušenj, a prepričan sem, da se v Metzu obeta pravi športni boj, in naj zmaga boljši."

Tekma se bo začela ob 17.45 z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

Današnje tekme

SKUPINA B

Ob 17.45:

SLOVENIJA - MAKEDONIJA

Ob 20.45:

ŠPANIJA - ANGOLA

SKUPINA A

Ob 20.45:

POLJSKA - RUSIJA

SKUPINA C

Ob 17.45:

MADŽARSKA - ČILE

Ob 20.45:

HRVAŠKA - BELORUSIJA

SKUPINA D

Ob 17.45:

EGIPT - BAHRAJN

Ob 20.45:

DANSKA - ŠVEDSKA

R. K.