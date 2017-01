Ob 17. uri v živo: Sprejem rokometašev v Ljubljani

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

30. januar 2017 ob 10:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

To je bil pravi vrtiljak čustev, tako med rokometaši kot navijači. Od nemoči, obupa in "kavčarske jeze" do epskega preobrata, evforije in solz. Podoživite pred večernim sprejemom rokometni čudež še enkrat.

Zmaga Slovenije nad Hrvaško po velikem zaostanku in osvojitev bronaste medalje na svetovnem prvenstvu je še vedno športna tema številka ena. Nepozaben sobotni večer je poskrbel za redko videno dramo, tako da je za trenutek pokleknil tudi MMC-jev arhiv. Vsi so si želeli pogledati zadnjih deset minut zgodovinskega dvoboja ...

Solz ni mogel zadrževati niti komentator tekme Ivo Milovanović, medtem ko so hrvaški kolegi z nejevero spremljali potop svojih rokometašev, ki so dan prej ob izteku časa zgrešili sedemmetrovko za finale.

Tretji video izbor je sprejem slovenskih rokometašev na zagrebškem letališču in mejnem prehodu Obrežje, ko so medalje le prišle v domovino. Danes ob 17. uri bo sprejem za rokometaše pred Mestno hišo v Ljubljani. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

VIDEO Množica pozdravila rokometaše na Obrežju

VIDEO Pariška drama skozi glas SLO- in HRV-komentatorja

VIDEO Zadnjih 10 minut tekme Slovenija - Hrvaška

R. K.