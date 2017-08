Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 22 glasov Ocenite to novico! Koga bodo kroglice pripeljale v Ljudski vrt? Foto: EPA VIDEO Handanović pred žrebom: P... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Žreb Lige prvakov v Monte Carlu

Prvi krog 12. in 13. septembra

24. avgust 2017 ob 18:05

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Žreb skupinskega dela Lige prvakov bo eden izmed vrhuncev izjemno pestrega športnega četrtka, v katerem bodo poleg nogometa v ospredju tudi odbojka, košarka in atletika.

Žreb v Monaku, na katerem bo Uefa razglasila tudi najboljše nogometaše prejšnje sezone, se bo začel malce po 18. uri. Maribor bo v skupinskem delu Lige prvakov igral tretjič, pred tem se je med evropsko elito meril že v sezonah 1999/2000 in 2014/15. Doslej je v Ligi prvakov dosegel eno zmago, in to prav na prvi tekmi - na gostovanju pri kijevskem Dinamu, kjer je slavil z 1:0 z golom Anteja Šimundže.

Prve tekme bodo 12. in 13. septembra.

Razporeditev po bobnih

Prvi boben: Real Madrid, Bayern, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Moskva, Šahtar.

Drugi boben: Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla, PSG, Borussia Dortmund, Manchester City, Porto, Manchester United.

Tretji boben: Liverpool, Napoli, Tottenham, Basel, Olympiacos, Anderlecht, Roma, Bešiktaš.

Četrti boben: Maribor, Feyenoord, Leipzig, Qarabag, Apoel, Sporting Lizbona, Cska Moskva, Celtic.

A. G.