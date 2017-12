Ob 18. uri prenos na MMC TV: Slovenija bo dobila sedmega selektorja

Srečka Katanca bo najverjetneje nasledil Tomaž Kavčič

4. december 2017 ob 09:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije bo danes ob 18. uri na Brdu pri Kranju predstavil novega selektorja. Prenos novinarske konference boste lahko spremljali na tej spletni strani.



V zadnjem času se je kot edini resni kandidat omenjal Tomaž Kavčič, pomočnik prejšnjega selektorja Srečka Katanca.

"Vsekakor smo želeli nekoga, ki zelo dobro pozna reprezentanco, ki pozna razmere v slovenskem nogometu, ki si želi narediti rezultat in je ustrezen po karakterju in človeški plati. To je bilo ključno pri izbiri," je pred časom izbor selektorja pojasnil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

Med kandidati za selektorja so bili po poročanju medijev tudi številni drugi strokovnjaki, kot so Matjaž Kek, Robert Prosinečki, Edoardo Reja in Darko Milanič.

Slovenijo je doslej vodilo šest različnih selektorjev, in sicer Bojan Prašnikar trikrat, Srečko Katanec dvakrat, Zdenko Verdenik, Branko Oblak, Matjaž Kek in Slaviša Stojanović pa po enkrat.

R. K.